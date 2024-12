En su parada en Picanya , nuestro reportero ha dado con una casa absolutamente destrozada . En su fachada, varias coronas de flores ya secas. Allí se encontraba un hombre que estaba echando una mano: " El padre me ha pedido buscar los recuerdos del hijo , que falleció en la DANA. Las coronas son de la familia y los amigos", nos contaba.

El padre no tiene fuerzas para acudir. "Aquí vivía José Castillejo, excanterano del Valencia. Fueron a una nave a sacar los coches. La madre iba con el hijo, él se bajó del coche para echar un cierre del garaje. No volvió. El padre intentó meterse pero no llegó. Él se pensaba que su hijo estaba bien, que había salido a nado y que estaba con algún amigo", explicaba al equipo del programa.