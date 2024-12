Iker Jiménez recrea con inteligencia artificial su mayor pesadilla de cuando era niño

Un día se topó con un cuadro de un niño con la mirada desviada, que imitaba el estilo de Murillo “y a mí me daba un miedo atroz, recuerdo que soñaba que me seguía”, confiesa Iker. Tuvo varias pesadillas con este cuadro en el que no era ya solamente uno, sino varios los cuadros que le observaban. Gracias a la inteligencia artificial, representamos esta pesadilla y Francisco Toledo la analiza.