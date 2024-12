"Fue en la peli más importante que he hecho yo, que hacía de bicho de barro. Yo tuve que decirle a mi familia en qué minuto aparecía para que me reconocieran", comenzó contando con humor el actor. "Tenía mucha acción. Era con Emily Blunt y Dwayne Johnson. A él me lo presentaron y era muy grande, pero fue con Emily con quien yo me puse nervioso", añadía.