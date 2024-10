'La Jauria' de Dani Fernandez llega a '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'

"La jauría", el tercer disco de estudio de Dani Fernández acaba de ver la luz y algunos de sus éxitos los has podido escuchar en los programas de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. Para el artista ha sido como romper una caja de cristal poco a poco durante los últimos dos años, con singles reconocidos como 'Me has invitado a bailar' o 'Todo cambia', ¡te lo contamos todo aquí!