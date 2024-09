Las madres se quedan de piedra al descubrir los secretos de algunas pretendientas de sus hijos: “Es una arpía”

Las madres tienen la oportunidad de conocer el secreto de una de las pretendientas de cada uno de sus hijos

Erik, Rubén, Alejandro, Christian y Sequera se enteran por sus madres de lo que esconde una de sus pretendientas

Erik, Rubén, Alejandro, Christian y Sequera han podido tener las primeras citas de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' con sus pretendientas para ir conociéndolas un poco mejor y tomar las primeras decisiones pero, en medio de todo esto sus madres han tenido la oportunidad de conocer los primeros secretos de una de las pretendientas de cada uno de ellos, algo con lo que Mari Carmen, Mariví, Valeria, Begoña y Mayka se han quedado completamente sorprendidas.

Las madres de nuestros chicos recibían en una tablet la posibilidad de descubrir el secreto de tan solo una pretendienta, la que ellas eligieran de sus hijos y cada una tomaba su decisión.

La reacción de Valeria al secreto de Martina

Valeria se enteraba del secreto de Martina a través de la tablet y le contaba a su hijo el contenido: "Ponía que le gustaría ser la mujer de un futbolista famoso porque le gustan por su status. Me he quedado flipando, la tímida, es una ambicionsa, es una arpía. Las niñas más inocentes luego son las peores". Algo que descolocaba totalmente a Alejandro: "Me ha cambiado un poco... la había puesto en un pedestal".

Ante esto, Valeria coincidía con Martina junto al resto de pretendientas y no dudaba en preguntarle por este secreto, algo que esta negaba completamente y explicaba que era una broma con sus amigas: "Me dicen que soy la estrella del grupo y que voy a ser una Georgina, pero eso para mí no es importante, yo lo que quiero es formar una familia".

Mari Carmen descubre que Natasha tiene pagofagia

Mari Carmen también gozaba de este privilegio y decidía descubrir el secreto de Mirtha porque "desde el primer contacto que tuvo con ella notó algo que no le cuadra". La madre de Erik se enteraba de que la pretendienta tiene 'pagofagia', algo que no sabía lo que es, ni tampoco su hijo: "Me ha sorprendido muchísimo, yo esa palabra no la sé".

Y, Mari Carmen no dudaba en ir a Natasha para preguntarle que significaba esto. "No es nada malo, es el nombre ciéntifico de la gente a la que le gusta comer hielo. Me lo pide el cuerpo, pero lo estoy dejando", le explicaba ella y la madre de Erik se quedaba de piedra: "Me quedo muerta, es lo que menos me esperaba. ¿Te imaginas a esa chica en Sierra Nevada? Creo que es contraproducente masticar hielo".

Mariví se entera de que Fernando es bisexual

Mariví también iba a conocer algo sobre una de los pretendientes de su hijo Rubén, en este caso de Fernando y que "es bisexual", algo que no le sorprendía: "Eso ya lo sabía". Pero estaba algo confundida con esto: "Es que le gusta alguien de su mismo sexo".

Algo que provocaba un divertido momento con su hijo. "Mamá, es que le gustan los dos sexos", le explicaba su hijo y esto no le gustaba nada a ella: "No me gusta, menos todavía". Pero es algo que Rubén aseguraba que no le importa para nada.

Mayka se entera de que Camila no tiene buena relación con sus exsuegras

Mayka aseguraba que le resultaba muy difícil elegir a una de las pretendientas de su hija para descubrir su secreto, pero finalmente elegía a Camila, de la que no gustaba nada lo que se enteraba: "Sus exsuegras le congen manía porque se mete en todo".

Esto no le gustaba nada a la madre de Sequera y así se lo hacía saber a él: "Estoy rayada, yo ahora me quedo con la duda sobre ella. Haz lo que te de la gana, pero a mí no me gusta". Algo que hacía que surgieran las dudas en su hijo.

Begoña alucina al saber que Raquel "cría gusanos"

Mientras se hacía la manicura, Begoña se enteraba que una de las pretendientas "cría gusanos" y que era Raquel, algo que contaba a Christian, pero no le parecía nada relevante esto, aunque a ella le había parecido un mundo enterarse de este secreto.