La desesperación del dueño de una casa okupada en Valdepeñas: "Tiene montado un prostíbulo, quiero que se vaya"

Se llama Lina , tiene 30 años y es madre de dos hijos. Entró a vivir como inquilina en un piso hace tres años, pero desde hace 8 meses no paga. Esta okupa es muy activa en redes sociales en la que comparte una vida llena de lujos y sus vecinos aseguran que es muy problemática.

Una reportera del programa lograba hablar con Lina, que nos comentaba: "No tengo contrato de trabajo y tengo un bebé de un año y una hija de 12. No me dan ni una paga ni nada. Yo pagaba 270 euros de alquiler, pero ahora el dinero que consiga es para mis hijos".