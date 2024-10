Una soltera, al enterarse que su pareja tiene un hijo: "Es algo con lo que no puedo"

Kai y Elisabet visitan 'First Dates' en busca del amor

Elisabet, al ver a su cita: "No sé si quedarme o irme"

Los solteros que más han dado el cante en 'First Dates': revivimos las actuaciones más inolvidables

Kai es entrenador personal y viene a 'First Dates' buscando el amor. Tiene 48 años y viene de Taradell, Barcelona. El soltero dice que la gente le dice que se parece a Jesús, también a Tarzán y a Jason Momoa. Algo que confiesa que le gusta y comentaba: "Jesús, un profeta, Tarzán, el rey de la selva, y Jason Momoa, un superhéroe.

Su filosofía de vida es muy positiva, muy sana y asegura que si eres buena gente y transmites alegría, felicidad y optimismo, todo va bien. Respecto al amor, para este soltero ha sido un aprendizaje constante, ensayo y error, ensayo y error, hasta que ya le ha quedado claro lo que quiere y lo que no: "Quiero una mujer que le de paz y mucho sexo si se lo dan". Por el contrario, no quiere una mujer que le genere estrés, desconfianza y que no le de "mandanga de la buena".

Elisabet es su cita, tiene 39 años es peluquera y viene también de Barcelona. Se considera una chica sana, que cuida mucho su alimentación y asegura que es espontánea y siempre dice lo que piensa, aunque intenta no ofender a nadie.

Elisabet, al ver a su cita: "No sé si quedarme o irme"

Al ver a su cita, Kai, que asegura que no hay mujer fea, se quedaba sorprendido por lo guapa que era su cita. Sin embargo, Elisabet, no sentía lo mismo y comentaba a las cámaras del programa: "No me ha gustado nada. Físicamente no es una persona que me atraiga". Tanto es así, que Elisabet se ha debatido entre irse o quedarse y seguir con la cita, pero finalmente se quedaba y los solteros pasaban al restaurante de 'First Dates' para conocerse más a fondo.

Durante la cena, Kai comentaba a su cita, que es entrenador personal y que tiene un hijo de 10 años. Esto a Elisabet, la separaba aún más de su cita ya que confesaba que no le gustan los niños y Kai se hacía el comprensible: "Es normal, los hijos de los demás no suelen gustar". Sin embargo, Elisabet sentenciaba: "Es algo con lo que no puedo. Bastante complicado lo tengo yo ya, como para que alguien venga y me lo complique aún más. Prefiero una persona sin ataduras y que podamos viajar".

El feeling seguía sin aparecer sobre todo para Elisabet, que no le gustaba nada de su cita: "No me gusta su barba, yo le cortaría el pelo porque me gusta más el pelo corto y confesaba que había pedido alguien más joven". Kai, que se había tomado todas sus críticas con deportividad, empezaba a molestarse: "A ver chica un poco de honestidad, que no eres Miss España".

La decisión final de Kai y Elisabet

La cita terminaba y a los solteros les tocaba decidir si querían seguir conociéndose o no. Vista la cena entre ellos, había pocas posibilidades, pero... ¿a lo mejor como amigos?

La primera en decidir si quería tener una segunda cita era Elisabet, que decidía no tener otro encuentro con Kai y comentaba: "Me ha caído muy bien, pero no tenemos esa química. Además, tienes un hijo y para mí es una cosa importante".