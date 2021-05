Paula Echevarría se dejará llevar de la mano de Jesús Calleja en un viaje que nunca olvidara. No solo disfrutará de la belleza de los animales en libertad y de recorrer la sabana sobre dos ruedas, sino que descubrirá el corazón de sus habitantes nativos y se lo pasará en grande con las bromas y saber estar de Jesús Calleja. Eso sí, no todo son cosas buenas, con Calleja el día a día es una aventura y la actriz se llevará un susto que no olvidará.