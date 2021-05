"Cuando estaba grabando con Paula, me di cuenta de que algo malo estaba pasando"

"Cuando estaba grabando con Paula, me di cuenta de que algo malo estaba pasando. Llamé a mi familia para que comprasen comida y mascarillas, lo cogieran todo y se vinieran a mi casa de León por lo que pudiese pasar", nos ha contado Jesús Calleja.

"Omar Montes fue el primer invitado en tiempos de pandemia"

Así fueron las grabaciones en tiempo de pandemia: "Teníamos más precauciones, pero no miedo"

Aunque la situación en el mundo era y es complicada, Calleja asegura que nunca tuvieron miedo en sus grabaciones: "Teníamos más precauciones, pero no miedo. Escogíamos los países más limpios de Covid y no hemos tenido problemas".

Además, Jesús Calleja se ha sincerado y nos ha contado su experiencia tras la pandemia por coronavirus y cómo le ha afectado a nivel personal: "A mí sí me ha cambiado esta pandemia y me ha cambiado la vida para siempre y para bien".

Jesús Calleja nos ha pedido que reflexionemos y que intentemos no olvidarnos tan pronto de los momentos tan complicados por los que hemos pasado: "Cuando creemos que lo tenemos todo controlado y que no se nos escapa nada, de repente te das cuenta de que no es así. Si ya valoraba antes la vida sencilla, ahora la valoro todavía más. Solo necesito a mi familia, amigos, poder salir y reírme. Disfruto cada cosa de una forma más intensa que nunca. Tenemos que intentar ser mejores personas que nunca, lo que pasa es que se nos olvida demasiado rápido y así lo hemos podido ver en las confrontaciones políticas que hemos tenido".