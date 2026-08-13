Este eclipse puede provocar que "los niños y niñas que hayan vivido este momento histórico, sientan curiosidad por la investigación, la astronomia, la ciencia".

Cómo conservar las gafas del eclipse solar para que nos valgan para los que llegan en 2027 y 2028

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El eclipse total visto desde el Observatorio de Yebes tenía su historia. En la azotea, periodistas, científicos y autoridades aplaudían con alegría al ver el sol completamente cubierto por la Luna. Ese observatorio fue designado como centro oficial de retransmisión nacional e internacional del eclipse. Carla Infiesta estuvo allí.

"La verdad es que no sabría ni cómo explicar la emoción que sentimos todos los que estábamos allí, porque al final al estar en un observatorio que, claramente, está preparado para ver estos fenómenos, Teníamos unas vistas espectáculares, todo despejado, y en el momento en el que se hizo de noche, que además en Guadalajara se cubrió el sol al 100%, nos dieron indicaciones de cuándo podíamos quitarnos las gafas con seguridad y ver, lo que llamaban, el sol negro.Todos en silencio, fue un momento muy mágico".

Entre ellos estaban los astronautas Sara García y Pablo Álvarez. Más allá de lo que pueda significar a nivel científico el eclipse a ellos lo más les llena es que "los niños y niñas que hayan vivido este momento histórico, sientan curiosidad por la investigación, la astronomia, la ciencia". Sobre todo "las niñas, porque hacen falta más mujeres en este campo".

"Era todo un reto para las expediciones científicas poder tener esa mirada del Sol, con una calidad suficiente para tomar datos", señala Javier Armentia, astrofísico y divulgador, porque aunque no esté en su m´çaximo de actividad presenta momentos interesantes, la interacción del gas y el plasma producen una serie de fenómenos que tienen efectos en la Tierra".

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Jordi Núñez, catedrático de Astronomía de la Universidad de Barcelona destaca "la comunión uqe se ha producido entre científicos y la población en general. Es un momento en el que digamos que mucha gente que no está interesada directamente en cosas científicas o astronómicas parece interesada en este tema. Pese a estar el sol bajo en el horizonte se pudo ver la corona solar".