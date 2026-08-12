El ranking de los mejores sitios para ver el eclipse solar en España

Predominio de cielos despejados con nubes en el cantábrico y litoral gallego.

El impacto económico del eclipse solar: una oportunidad para la España vaciada

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Los mejores sitios para ver el eclipse son Palencia, Valladolid o Burgos y les sigue de cerca el Valle del Ebro, Teruel y Zaragoza.

Galicia es el tercer mejor lugar en la Costa de la Muerte, pero hay riesgo de nubes.

En Baleares, al oeste en la isla de la dragonera será un lugar ideal para verlo.

El quinto lugar es Segovia, el sexto, Extremadura y el séptimo el oeste de Andalucía.

En Canarias destacamos dos lugares maravillosos para verlo, uno en Tenerife en el Teide y otro es El Roque de los muchachos en la isla de la Palma.

Una vez elegida la ubicación lo que queremos saber es la previsión del tiempo para ver el eclipse solar. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado el último parte meteorológico antes del eclipse de este miércoles 12 de agosto. La jornada estará marcada por la situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados.

Únicamente en el área cantábrica y, en menor medida, en zonas del litoral gallego, valenciano y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos, principalmente en zonas próximas al litoral. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte y en el tercio oriental peninsular, pudiendo interferir localmente en la visualización del eclipse.

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Esta nubosidad es más probable y podría traer consigo alguna tormenta o chubasco, en zonas de los Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla la Mancha y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás, según la AEMET, no se prevén precipitaciones.

En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto. Además, la visibilidad podría verse reducida por la presencia de calima ligera en el mar de Alborán, extremo sur de Andalucía, Lanzarote y Fuerteventura.

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Durante este día, las temperaturas serán altas en la Península, las máximas experimentarán ascensos entre ligeros y moderados en la mayor parte del país, salvo en el Estrecho donde se esperan descensos ligeros. Con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península y Baleares, exceptuando el norte de Galicia, área cantábrica y en los litorales y las montañas peninsulares. Podrán superarse los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Ebro y, de forma más local, en otros valles atlánticos del suroeste.

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Soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales de Galicia y litorales del sudeste. Predominarán las componentes sur y oeste, salvo en el Mediterráneo y nordeste peninsular, donde lo harán las componentes sur y este, en Galicia con viento de norte y el Cantábrico con régimen brisas. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas.

En cuanto a la nubosidad, al final de la tarde, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y del norte de Galicia, sobre todo en el litoral, y con mayor incertidumbre, en los litorales de Galicia. Asimismo, durante se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía oriental, también puede haber algunas nubes altas en el arco mediterráneo y sur de Andalucía. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. En el resto del país predominarán los cielos despejados.

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Temperaturas y riesgo de incendios

A la hora del eclipse se estima que las temperaturas habrán descendido, en general, entre 2 y 5 grados con respecto a sus valores máximos.

En cuanto al riesgo de incendios, durante el 12 de agosto se prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) alcance los niveles Muy Alto o Extremo en gran parte de la Península y Baleares. Constituirán excepciones algunas zonas del norte de Galicia, área cantábrica, Pirineo oriental, medio Ebro, Andalucía oriental y del sudeste peninsular, donde predominarán niveles inferiores, principalmente moderado o alto. En Canarias se prevé, en general, un nivel Moderado, con áreas de peligro alto o muy alto.

Tras el eclipse, los días 13 y 14 continuará la tendencia alcista, con más zonas de Galicia, Cantábrico y sureste peninsular ascendiendo a niveles Muy Alto y Extremo, aunque en zonas de montaña del sudeste se prevé una bajada a nivel Moderado e incluso Bajo. También se prevé un aumento del peligro de incendios forestales en Canarias, con mayor territorio bajo niveles alto o muy alto.

Con todo ello, la AEMET pide extremar las precauciones en salidas al campo o a la montaña durante toda la semana para evitar el inicio de incendios forestales.