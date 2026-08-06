Los menús, el parking o la tele: el ingreso en los hospitales públicos no sale barato

Tener que ingresar o visitar a un familiar aunque el hospital sea público, no es precisamente barato

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Es un debate que lleva años encima de la mesa: los precios abusivos en los hospitales. Los menús, el párking o la tele. Tener que ingresar o visitar a un familiar aunque el hospital sea público, no es precisamente barato. Y hay algunos hospitales que no tienen ni metro alrededor ni zona para aparcar, así que el párking es obligatorio, informa Ricard Martín.

Por si fuera poco ir al hospital. "Vienes aquí no por gusto". Y es "muy caro". Tener que pagar el parking infarta a nuestros bolsillos. Con tarifas que rozan los 4 euros la hora. "Tendría que ser más barato". No en vano, a los hospitales se puede saber cuándo se entra pero no siempre cuando se sale. Las operaciones y las consultas se alargan.

A eso se le suman los gastos en comida. Y el precio de la cafetería tampoco es barato y algunos ponen en duda su calidad.

También en televisión. Rosita, de 94 años, lleva meses ingresada y ya ha recogido 50.000 firmas para que la televisión sea gratuita. Reconoce que la tele le hace "mucha compañía a ella y a muchos otros".Con ese objetivo ha impulsado la campaña #LaTeleNoEsUnLujo, defendiendo que este servicio no debería considerarse un extra, sino un elemento que contribuye al bienestar de quienes pasan largos periodos hospitalizados. "Estar ingresado ya es bastante duro. Que la televisión te haga compañía no debería depender de si puedes pagarla o no", ha considerado la mujer en un mensaje a través de redes sociales.

La protagonista explica que el coste del servicio asciende a 25 euros por semana. Tras permanecer ingresada durante cuatro meses, calcula que ha gastado alrededor de 400 euros solo para poder ver programas y series durante el día. En algunas habitaciones, comenta, los pacientes llegan a compartir el gasto entre las dos habitaciones para reducir el coste.

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No obstante, Rosita también plantea otra cuestión: ¿qué ocurre con las personas que no desean ver la televisión? Explica que en algunos hospitales ha coincidido con pacientes que prefieren mantenerla encendida las 24 horas del día, lo que puede resultar incómodo para quienes no comparten esa preferencia. Aun así, reconoce que cada persona tiene necesidades y circunstancias diferentes, y que no todo el mundo puede permitirse pagar por este servicio.

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Por su parte, Enrique García, portavoz de la OCU, señala que la situación varía según la comunidad autónoma. Mientras algunas administraciones sanitarias públicas cobran por el uso de la televisión, otras, ofrecen este servicio de forma gratuita. Aunque no se trate de un servicio sanitario, García considera que tiene un importante valor terapéutico. "Del mismo modo que se apuesta por humanizar los hospitales, entendemos que la televisión forma parte del entretenimiento y del bienestar del paciente", afirma.

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El servicio de televisión varía en función de cada comunidad, pues es gratuita en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha o la Comunitat Valenciana, mientras que en Cataluña, Madrid, Murcia, Canarias o Castilla y León generalmente es de pago, aunque puede variar dependiendo del centro.