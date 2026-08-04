Gonzalo Zorrilla, el maestro de la orientación al sprint que triunfa en redes sociales

Sandra Mir 04 AGO 2026 - 20:54h.

Gonzalo Zorrilla hace el trazado de las lineas de metro de Madrid corriendo por la superficie que se han viralizado en redes.

Gonzalo tiene 22 años y lleva desde los 13 como atleta profesional.

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Gonzalo Zorrilla hace el trazado de las lineas de metro de Madrid corriendo por la superficie. Pero no se trata solo de un joven inlfuencer, que arrasa en redes. Es atleta y entrenador de una disciplina muy desconocida: las carreras de orientación en sprint. Sus stories acumulan miles de likes y su objetivo es visibilizar una disciplina poco conocida.

Gonzalo tiene 22 años y lleva desde los 13 como atleta profesional. "Es un deporte que consiste en ir entre diferentes puntos que están en el terreno con las balizas en el menor tiempo posible. Lo hacemos tanto urbano sprint como en el bosque". Gonzalo ya entrena en la disciplina a Alejandro, que ha quedado tercero del mundo en Italia. "Es un tío fabuloso, mi relación con él es perfecta".

El ritmo es frenético, brújula y mapa en mano esquivan a la gente, sortean obstáculos y quien llegue antes gana. El esfuerzo es altísimo. Lo recomienda al deportistas que esté cansado de hacer lo mismo. "Uno de mis objetivos es hacer más visible este deporte porque no tenemos la visibilidad y oportunidades de otros deportes". Por eso le da visibilidad con esas carreras de estación en estación.