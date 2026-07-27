Los incendios que asolan España a vista de dron

Montse Ávila 27 JUL 2026 - 20:50h.

Las imágenes muestran el paisaje calcinado en las zonas arrasadas por las llamas.

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La envergadura de la devastación se aprecia más, si cabe, a vista de dron . Las imágenes muestran el paisaje calcinado en las zonas arrasadas por las llamas. Desde arriba es fácil ver cómo la voracidad de las llamas obliga a los equipos de extinción a salir corriendo.

Ocurre cuando el fuego salta a la carretera ya bordeada por las llamas en Sotillo de la Adrada. Una imagen devastadora que dejará la misma desolación que la que ya inunda la Reserva Natural del Valle de Iruelas, en Ávila, donde el verde practicamente ha desaparecido. En su lugar, un paisaje negro y kilómetros de monte reducidos a cenizas.

El fuego no solo ha devorado árboles. También ha borrado uno de los grandes atractivos naturales de la zona: el entorno del embalse del Burguillo, donde cada año miles de personas paseaban. Ahora cuesta reconocer los senderos que recorrían. Imposible quitar la mirada ante la gran cresta de humo en el Pantano de San Juan de Madrid o en una de las casas en las que ya entra el fuego en Piedralaves. reflejado como una serpiente roja ya se ha convertido en la pesadilla de toda una región.