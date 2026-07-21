El Gobierno ha aprobado el proyecto de la nueva ley antitabaco, pero tiene que pasar por el Congreso.

Fumar no es tiempo de trabajo: la empresa puede reclamar las pausas del cigarrito

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El Gobierno ha aprobado el proyecto de la nueva ley antitabaco, pero tiene que pasar por el Congreso. Si sale adelante, se acota el espacio para que los fumadores puedan encenderse un cigarro al aire libre, informa Sergio García García.

Se amplían lo que conocemos como los espacios libres sin humo. Quedaría prohibido fumar en terrazas, piscinas, campus universitarios o estadios deportivos. Pero ojo, porque también en las playas, en un festival, aunque esté al aire libre o en cualquier punto que esté a menos de 15 metros de un edificio público. Por ejemplo, a las puertas de un hospital, tampoco.

Ya hay muchas críticas de la industria tabaquera y también de los hosteleros. La industria tabaquera se queja de que en el proyecto se equipara al cigarro convencional a los cigarros electrónicos, las shishas, o las bolsas de nicotina. Creen que no es comparable. Y por otro lado, los hosteleros, también están en contra. Ellos creen que prohibir fumar en las terrazas podría afectar a todo el turismo que recibe nuestro país. Como señala José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería de España, ha destacado "que este año vamos a recibir 100 millones de turistas, y pone encima de la mesa que cualquier provincia de España tiene más bares que Suecia. Esto es cuestión de educación y de respeto. La palabra prohibición solo trae confrontación".

Además, la ley prohíbe ya no sólo la venta, sino también el consumo de tabaco a los menores. Y esa es una de las principales novedades. Porque hasta ahora, estaba prohibido la venta de tabaco a los menores de 18 años. Pero ahora lo que se prohíbe es también el consumo. Es decir, ya no sólo se enfrentaría a una multa un estanco que vende tabaco a un mejor, sino también los padres de un niño, por ejemplo, de 16 años, que esté fumando. Y no les hará gracia a los padres porque son multas a partir de 200€. Sólo pueden evitarse si el menor hace trabajos a la comunidad. Y los padres ya consideran que esto es excesivo.