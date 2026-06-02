Pilar Pasanau se ha converitdo en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario en su velero de tan solo 5 metros

Pilar ha contado a Noticias Cuatro cómo ha sido su lucha contra el miedo en la inmensidad del océano

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Quince meses, 40.000 kilometros. Es el viaje de Pilar Pasanau. Se ha converitdo en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario en su velero de tan solo 5 metros. Se trata de una de las gestas más destacadas de la vela oceánica reciente: dar la vuelta al mundo en solitario en la Mini Globe Race a bordo de su pequeño velero Peter Punk.

Pilar ha contado a Noticias Cuatro cómo ha sido su lucha contra el miedo en la inmensidad del océano, informa Marina Pérez.

Antigua y Barbuda, 8 de marzo de 2026. Es el momento en el que Pilar Pasanau finalizaba la vuelta al mundo en su velero. Se ha convertido en la primera mujer española en lograrlo. “Pasé por momentos buenos, malos, duros pero me di cuenta de que todas las pruebas que me había puesto la vida antes, en la regata las había superado”

En este tiempo ha luchado contra el miedo y la inmensidad del océano. “La Pilar que empezó la regata no es la misma que la terminó. Me ha permitido conocerme más a mí misma. Soy mucho más consciente de cómo soy como persona. Mis virtudes y mis defectos.”

“Lo más complicado es habituarse al barco. Es difícil dormir comer y cocinar. Hay siempre un estrés continuo”. Tanto que pensó en abandonar al inicio de la travesía. “Lo que me empujaba era el sueño. Mi sueño era dar la vuelta al mundo. Ya sabía que era duro. No puedo darme la vuelta a la primera bofetada”

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Su proeza la ha convertido, sin buscarlo, en un referente. “Si esto significa ayudar a las compañeras que vengan detrás adelante, que cuenten conmigo para lo que sea”

Sueño cumplido, Pilar ya mira hacia el próximo reto.