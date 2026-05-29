La UCI del hospital de Londres en una azotea con jardín: "Mejora el estado de los pacientes"

Es la primera unidad de cuidados intensivos al aire libre, perfectamente equipada y con marquesinas de última tecnología para proteger a los pacientes.

Los creadores esperan que los pacientes mejoren antes de tiempo porque la experiencia es positiva en su estado de ánimo y esperan que reduzca los delirios que padecen por la alta medicación

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Al aire libre. En la azotea del edificio. Es donde un hospital de Londres ha abierto una nueva, y muy especial, sala. Allí tratará a sus pacientes más graves, los que se encuentran en cuidados intensivos, informa Daniel Postico. Es la primera unidad de cuidados intensivos al aire libre, perfectamente equipada y con marquesinas de última tecnología para proteger a los pacientes de cualquire inclemencia del tiempo. Tiene capacidad para 7 pacientes.

Los creadores esperan que estos mejoren antes de tiempo porque la nueva UCI impacta positivamente en su estado de ánimo y que sea capaz de reducir los delirios que padecen por la alta medicación. Es un proyecto piloto que ya se plantean imitar otros hospitales.

Las investigaciones sugieren que la exposición al aire fresco y a la naturaleza puede mejorar el bienestar de los pacientes y reducir el tiempo de hospitalización. Los jardines de los hospitales existen desde hace tiempo por ese motivo, pero rara vez pueden satisfacer las necesidades de los pacientes en estado crítico. Los médicos del King's Hospital afirman que podría haber enormes beneficios para estos pacientes que han estado hospitalizados durante períodos prolongados.

En esta UCI le controlan la frecuencia cardíaca, respiratoria y los niveles de dolor de los pacientes. Las camas están salpicadas de flores perfumadas como madreselva, jazmín y lavanda, así como de follaje y hierbas con diferentes texturas que los pacientes pueden tocar y oler desde sus camas, destaca la BBC.