Daraxonrasib, una pastilla al día, la terapia que duplica la superviviencia del cáncer de páncreas avanzado

Patricia Pereda 02 JUN 2026 - 15:06h.

Un ensayo clínico de fase III con participación del Hospital Clínic de Barcelona revela que el tratamiento con 'daraxonrasib' duplica la supervivencia global de pacientes con cáncer de páncreas avanzado.

Aún no se puede usar en Europa -podría tardar hasta dos años-, pero EEUU ha dado luz verde a su aprobación

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Un ensayo clínico de fase III con participación del Hospital Clínic de Barcelona revela que el tratamiento con 'daraxonrasib' duplica la supervivencia global en pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico (el estadio más avanzado del cáncer de páncreas) que ya habían hecho tratamientos previos.

La investigación fue presentada en el Congreso Anual de la American Society of Clinical Oncology de Chicago (Estados Unidos), con una prolongada ovación. Daraxonrasib' es un inhibidor oral en forma de pastillas que se toma una vez al día y que bloquea una proteína mutada, RAS, que hace que el tumor crezca. Esto ocurre en más del 90% de casos de cáncer de páncreas.. Como señala Javier Soto, oncólogo del Hospital Gregorio Marañón, estamos hablando de que la supervivencia global se ha duplicado con este fármaco frente a la quimioterapia que usábamos habitualmente y ha triplicado la tasa de respuestas de la enfermedad".

Los datos así lo reflejan. Los pacientes tratados con el fármaco alcanzaron una supervivencia media de 13,2 meses frente a los 6,7 de quimioterapia convencional. El tratamiento, a diferencia de los anteriores, actúa directamente sobre las mutaciones del gen KRAS, presente en más del 90% de tumores pancreáticos.'

Berta Laquente, oncóloga médica del Instituto Catalán de Oncología, destaca esta realidad porque "un año más de supervivencia en este tipo de cáncer de páncreas es algo inédito". Todo, además, como señala con menos efectos secundarios graves. "Es un tratamiento oral sin quimioterapia que va dirigido a la diana del cáncer de páncreas por lo que el perfil de toxicidad es manejable y mejora la calidad de vida en estos pacientes tan sintomáticos". El siguiente paso será "adelantar estos tratamientos en la primera línea para el tratamiento de la enfermedad".

Como señala Javier Soto, el objetivo es "abrir la puerta a la terapia dirigida contra el gen RAS en el tratamiento del cáncer de páncreas".

Aún no se puede usar en Europa, pero EEUU ha dado luz verde a su aprobación

Este fármaco permitirá "cambiar el escenario terapéutico" del cáncer de páncreas, y que ya se está administrando en Estados Unidos, aunque todavía no en Europa porque los procesos regulatorios son más lentos.

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En EE.UU., la FDA le otorgó la 'breakthrough designation', de rápida aprobación, que permite un "uso expandido" del fármaco antes de su comercialización.

En Europa, mientras tanto, entre la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento y de las agencias de los estados miembros, "no está claro" lo rápido que pueda llegar, y Macarulla calcula que podría tardar de 1 año y medio a 2 años.

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Este estudio es la "primera piedra", y ahora los investigadores se dedicarán a estudiar otras combinaciones para el fármaco.

La primera indicación, según los resultados del ensayo, es administrarlo tras un primer tratamiento con quimioterapia, y futuros estudios determinarán si también se puede administrar antes, en combinación con la propia quimioterapia, o como complemento de la cirugía. KRAS se encuentra además en cánceres de colon o de pulmón (aunque con menos incidencia), por lo que también podría estudiarse el papel de este inhibidor en estos otros tumores.