Hugo, con solo 13 años, defiende su sueño de hacer gimnasia rítmica: "Me insultan, pero soy feliz"
Cada vez que vuela la cinta está levantado su propio muro contra la intolerancia.
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Romper estereotipos siempre es difícil. Así que hacerlo con 13 años, tiene un mérito increíble. Hugo lo hace día a día. Es maduro, sin prejuicios. Y podrá ser un referente para otros en el futuro. Porque nadie le va a hacer bajarse de su sueño, hacer gimnasia rítmica. Reconoce que sí, que "hubo hasta podríamos decir bullyng, pero nunca me llegó a importar, yo seguí adelante"., informa Rocío Amaro.
Reconoce que a veces "te insultan, pero estás difrutando, estás haciendo lo que te gusta, eres feliz. Hubo críticas, pero yo seguí adelante, es raro estar en un club solo de niñas porque eres el único chico".
Hugo no está solo, puede mirar a otros referentes que también rompieron moldes. Fueron los primeros, marcando el camino. Deportistas valientes como Deniss González, que se lanzó a la piscina cuando muy pocos hombres praticaban natación artística, o Eneko Gambea, campeón de gimnasia rítmica, un deporte en el que seguro que Hugo se convierte en referente para otros muchos niños.
No es fácil, el propio Hugo reconoce "lo que he sufrido hasta llegar aquí", pero ahora está a las puertas de un campeonato de España.
Alicia Mármol, entrenadora Club Almar, le trata como a uno más. "Aquí se viene a tener ganas de trabajar,. ganas de estar aquí, competir, disfrutar y aprender mucho".
Y así, cada vez que vuela la cinta está levantado su propio muro contra la intolerancia. Así lo ven también las gimnastas que entrenan con él. Paula Zuaga ve a Hugo como "un niño muy risueño, muy empático". Irina García dice que Hugo entrena, "como una más" y Laura Lozano es rotunda. "El deporte no tiene chico o chica".
Su valentía ha sido el pasaporte para el campeonato de España en el que está a punto de participar. "La gimnasia no es solo un deporte de niñas, nosotros también luchamos, nosotros también tenemos sueños, queremos soñar".
Caer y levantarse. A Hugo nadie le va a arrebatar su sueño