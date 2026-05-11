Multa de hasta 100 € por no llevar la documentación encima: cuándo pueden sancionarte

Marta Egea 11 MAY 2026 - 08:00h.

Conducir sin llevar la documentación encima puede costar hasta 100 euros aunque se tenga todo en regla y se lleve en el móvil si no se puede mostrar en el momento

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Salir de casa sin cartera no es algo extraño. El móvil ha sustituido tanto a las tarjetas bancarias como al propio DNI. Pero, cuando se habla de conducir, la situación cambia: ponerse al volante sin llevar la documentación encima puede suponer una multa de hasta 100 euros.

Se trata de una de esas sanciones poco conocidas que genera mucha confusión. ¿Es obligatorio llevar el carnet físico o es suficiente con el móvil? ¿Pueden multar aunque se tenga el permiso en vigor?

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¿Qué documentación se debe llevar al conducir?

La obligación de llevar documentación mientras se conduce en España no es una recomendación, se trata de un requisito legal recogido tanto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial como en el Reglamento General de Circulación. Ambas normas marcan que el conductor debe poder acreditar en todo momento su identidad, su habilitación para conducir y la situación legal del vehículo que está utilizando.

En la práctica, eso se traduce en tres documentos básicos que se deben poder tener disponibles cuando se circula:

Permiso de conducir: demuestra que se está autorizado para conducir y que se cumple con los requisitos legales.

demuestra que se está autorizado para conducir y que se cumple con los requisitos legales. Permiso de circulación: identifica el vehículo y acredita que está matriculado correctamente.

identifica el vehículo y acredita que está matriculado correctamente. Tarjeta de la ITV: certifica que el vehículo ha pasado los controles técnicos obligatorios.

Aunque estos documentos siempre se han llevado en formato físico, la normativa ha evolucionado con la digitalización. Ahora, la Dirección General de Tráfico permite presentar esta documentación en formato digital a través de su aplicación oficial. No obstante, hay una condición esencial: deben poder mostrarse en el control. No es suficiente con tenerlo en el móvil, si no se puede acceder a él en ese momento.

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Otro aspecto fundamental es que ya no es obligatorio llevar el recibo del seguro en papel, ya que los agentes pueden comprobarlo directamente a través de sus sistemas. Esto ha hecho que sea más sencilla la parte de la carga documental, pero no elimina la obligación principal que es poder acreditar que tanto el conductor como el vehículo están en regla.

Por otro lado, la ley no solo exige portar estos documentos, sino que también deben estar vigentes, actualizados y en buen estado. Un carnet caducado, deteriorado o con datos incorrectos pueden derivar en sanciones más altas que el simple hecho de no llevarlos encima. No es solo llevar la documentación, sino asegurarse de que cumple todos los requisitos legales.

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¿En qué situaciones se puede ser multado?

Lo más llamativo de esta sanción es que no suele producirse en situaciones excepcionales, sino en momentos completamente cotidianos. De hecho, muchos conductores son multados no por cometer una infracción grave, sino por un simple descuido o por confiar en que no va a pasar nada en un trayecto corto. Ahí está precisamente el problema: la obligación de llevar la documentación no va a depender de la distancia ni tampoco del motivo del viaje.

Uno de los casos más frecuentes ocurre cuando se cambia de coche. Por ejemplo, se utiliza el vehículo de un familiar, de la pareja o un coche de sustitución del taller y olvidar que la documentación no está en la guantera. También es común salir sin cartera confiando únicamente en el móvil, algo que cada vez es más frecuente, pero que puede fallar si el dispositivo se queda sin batería, no hay cobertura o la aplicación no funciona en ese momento. En esas circunstancias, aunque se tengan los documentos en regla, no poder mostrarlos puede derivar en sanción.

Otro escenario típico se da durante procesos de renovación del carnet. Muchos conductores piensan que con haber iniciado el trámite es suficiente, pero olvidan llevar el justificante provisional o no saben si el documento digital es válido en ese momento. A esto hay que sumar situaciones como viajes largos donde se extravía la documentación sin darse cuenta, o trayectos rutinarios en los que se baja la guardia.

¿Pueden inmovilizar el vehículo?

Aunque la sanción más común por no llevar la documentación es económica, hay situaciones en las que la cosa puede ir a más. Si durante un control no se puede acreditar ni la identidad ni si se está autorizado para conducir, o existe alguna duda sobre la situación legal del vehículo, los agentes pueden llegar a inmovilizar el coche de manera preventiva hasta que se aclare la situación. No es lo más frecuente, pero sí puede ocurrir, sobre todo cuando no se dispone de ningún documento o no hay forma de verificar los datos en ese momento.

Este tipo de medidas pueden parecer excesivas para un simple olvido, pero tiene una explicación clara. La normativa no busca sancionar por una cuestión burocrática, sino garantizar que cualquier conductor que circula por la vía pública pueda demostrar, en el acto, que tiene un permiso válido, que el vehículo está autorizado para circular y que todo está en regla.