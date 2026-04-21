Ricardo, Sandra, Edwin y Johana, el día a día en España sin papeles

Antonio Valverde 21 ABR 2026 - 21:08h.

El ejercicio de sobrevivir día a día de los sin papeles en España.

Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia, las CCAA donde más inmigrantes se van a regularizar

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Ricardo vive en Cataluña desde hace dos años y no tiene papeles. Sandra lleva el mismo tiempo en Andalucía y tampoco los tiene. Edwin y Johana en Galicia están en la misma situación tras un año y seis meses en España.

Son solo algunos de los migrantes que van a beneficiarse de la polémica regularización del Gobierno. El día a día en España de los sin papeles tiene su rostro. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi y el exministro de Economía del PP, Luis de Guindos, apoyan una regularización ordenada y que no sea un efecto llamada por la necesidad de cubrir puestos de trabajo para los que no hay demanda hoy.

Sobreviven como pueden. Ricardo reparte paquetes, Johana hace dulces y vídeos para una mueblería. Sandra está de interna cuidando ancianos, mientras tiene que mirar por la calle que no la pare la Guardia Civil y muchos días duerme solo dos horas. Reconocen que no les pagan a veces, que las horas en el trabajo se les hace eternas, sí, pero no queda otra que sobrevivir. Sandra espera que con los papeles puede cumplirse su gran sueño: "Quiero mi seguridad social y mis 14 pagas".

"La gente se aprovecha nos cobra más por el aquiler. Mi esposa, mi hijo y yo, vivimos en una habitación por más de 500 euros", reconoce Edwin, que espera con Johana un nuevo bebé para una nueva vida con papeles.