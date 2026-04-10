Las notas de ilustres como Federico García Lorca o Severo Ochoa

La universidad de Granada (UGR) conserva un gran archivo histórico de expedientes académicos desde hace 500 años

Como dice Celia Guirado, archivera de la Universidad de Granada, "no se puede calcular el valor de este archivo"

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La universidad de Granada (UGR) conserva un gran archivo histórico de expedientes académicos desde hace 500 años, como los de Machado o Lorca. En la Biblioteca Hospital Real, hace más de 100 años, Federico García Lorca era un alumno más. "Tenía notables, aprobados, algún suspenso".

Pilar Martínez-Osorio, Subdirectora del Archivo de la UGR enseña a Noticias Cuatro algunas de las mismas. Se matriculó en dos carreras. En Filosofía y Letras encontró su sitio, algo que no le pasó con Derecho, donde dejó el expediente al descubierto, "seguramente no se presentó porque estaría escribiendo algún libro".

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En este archivo de la Universidad de Granada, con una temperatura nunca superior a 21º y con el nivel adecuado de humedad, nos encontramos con millones de anécdotas en unos expedientes que tienen mucho que contar, informa Ana Martín.

Como la excelencia de Severo Ochoa, "todo sobresaliente, con siete matrículas de honor". Brillante carrera de científico, a quien solo la religión y la gimnasia se le atravesaban.

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Un presidente del Gobierno como Alcalá Zamora ya destacaba en las aulas. Igual que el precursor de la Generación del 98, Ángel Ganivet, con todo sobresaliente en derecho. Hasta un examen con tachones encontramos de una de las propulsoras del pensamiento feminista, Carmen de Burgos.

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Como dice Celia Guirado, archivera de la Universidad de Granada, "no se puede calcular el valor de este archivo". Un tesoro con 5 siglos de historia, y lo que queda