El cartel de Jalisco, la caída de Mencho y sus operaciones en España

Daniel Montero 23 FEB 2026 - 16:15h.

España desarticuló hace seis meses una alianza entre el Cártel de Jalisco y la Camorra Siciliana.

El Mencho cae el mismo día que El Chapo y el Yogurt podría ser el nuevo líder

El Cártel del Jalisco está en pie de guerra. Está presente en todo México y con tentáculos en más de 40 países, entre ellos España.

Y esos tentáculos son cada vez más profundos. Empezaron haciendo alianzas con los grupos del Estrecho para meter su propia cocaína en España. En 2023, la Guardia Civil encontró en un porte de droga de una narcolancha cocaína con el sello de calidad del Cártel de Jalisco. Pero ahora intentan establecerse de forma permanente aquí.

Hace seis meses la Policía Nacional desarticuló lo que se llama la primera oficina. 20 personas fueron detenidas. Era una alianza entre el Cártel de Jalisco y la Camorra Siciliana. Lo mejor de cada casa. Lo que hacían era importar grandes piezas de maquinaria que venían repletas de cocaína y el cártel había establecido aquí a varios de sus sicarios para controlar los envíos.

También fue detenido en España uno de sus proveedores de armas, un traficante búlgaro. Le compraban de todo. Lanzacohetes, minas anti persona, gafas de visión nocturna...Su último pedido fue de 53 millones de euros. Lo mandamos el año pasado a EEUU a que responda allí por estos hechos.