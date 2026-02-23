El Mencho cae el mismo día que El Chapo y el Yogurt podría ser el nuevo líder

Lidia Camón 23 FEB 2026 - 16:06h.

El Mencho es el último de los grandes narcos mexicanos que ha caído en los últimos años.

México, zona de guerra tras la caída de El Mencho: el turismo huye despavorido

El Mencho es el último de los grandes narcos mexicanos que ha caído en los últimos años. Fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y supo aprovechar bien la caída de sus antecesores para ponerse a la cabeza. El primero fue el histórico El Chapo Guzmán, detenido en 2016, considerado el narco más poderoso del mundo. Tras él llegó otro de los fundadores del cártel, "El Mayo" Zam-bada que fue traicionado por los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos: Joaquín Guzmán "El Güero" y Ovidio Guzmán. Los tres también fueron arrestados y los tres se declararon culpables de narcotráfico.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han sido clave para detener al Mencho. El propio Donald Trump llevaba meses presionando a México, al que considera casi un "narco estado", informa Sara Canals.

Fuertemente escoltado por la Guardia Naciional. así llegaba el cadáver de El Mencho a la ciudad de México. Un cortejo fúnebre entre armas y sirenas. Así ha sido el últuimo viaje del capo más buscado del mundo. Un capo muy solitario, que huía delos lujos, de hecho solo se conocían tres fotos suyas. Todas, fichas de las agencias antidroga de EEUU tomadas en los años 90.

Rubén Nemesio Seguera, El Mencho, era a sus 59 años un narco discreto. Perfil bajo, cabeza fría, calculador y alejado del lujo y la ostentación. Fundador y jefe máximo del Cartel Jalisco Nueva Generación. Nacido en una familia campensina, comenzó como un simple sicario de una de las facciones del cartel de Sinaloa. Años después traiciomó a su jefe para ganarse el favor de uno de los capos y se convirtió en uno de sus hombres de confianza.

Nacía así en 2010 el cartel de Jalisco Nueva Generaciín, uno de los brazos armados de la mafia sinaoelense, la madre del narcotráfico mexicano. El Mencho ha sido un revolucionario en el negocio de la droga y el más armado. Tenía hasta un ejército con uniforme y blindados del que alardeaba en redes. Su carácter violento y duro -la lista de crímenes del cartel es innumerable e incluye a todos los estratos sociales- se vislumbra en una conversación grabada con uno de los supuestos jefes policiales, a los que amenazaba tanto como compraba.

No tenía límites. Era capaz de paralizar ciudades enteras, derribar con un lanzagrandas un helicóptero del Ejército. Respondió a la extradición de su hijo, El Menchito, matando al juez que lo procesó.

En los últimos tiempos corría el rumor de que padecía una enfermedade renal y estaba recluido en un hospital propio.

Ayer caía en manos del ejército mexicano. Un 22 de febero, el mismo día, 12 años después de la captura del Chapo Guzmán, el otro gran capo del narcotráfico.

Pero poco cambia en esta guerra. Ya se habla de un sustituto. Su nombre, alias “El Yogurt”, uno de los candidatos a encabezar el cártel de Jalisco tras la muerte de su líder. Tiene 28 años y ya lleva varios de ellos dentro de esta organización. Una nueva cabeza de serpiente nace.