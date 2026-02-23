México, zona de guerra tras la caída de El Mencho: el turismo huye despavorido

La caída del Mencho, el capo del Cartel Jalisco Nueva Generación, deja a México sumido en el caos.

La muerte del lider de Jalisco ha desatado una ola de violencia que afecta a 20 de los 31 estados mexicanos.

La muerte del Mencho supone el mayor golpe en los últimos años al narcotráfico, un estado dentro del Estado. Los cárteles tienen presencia en casi todo el territorio nacional. 150.000 personas trabajan para ellos y se calcula que son los responsables de casi medio millón de asesinatos en 20 años. Los más importantes: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y el cártel de Juarez.

La muerte del lider de Jalisco ha desatado una ola de violencia que afecta a 20 de los 31 estados mexicanos, informa Aitor Suárez.

En Puerto Vallarta, ciudad de vacaciones convertida en ciudad en guerra se observandensas columnas de humo y las principales carreteras están cortadas. El narco no hace excepciones y golpea donde más duele, en este caso, en la joya turística del Pacífico. Es su respuesta a la caída de su gran líder, El Mencho, el jefe del Cartel de los cárteles: el de Jalisco Nueva Generación. Pero no limita su respuesta al estado de Jalisco y ha extendido el caos y el miedo por todo México, allí donde llegan sus tentáculos.

En el aeropuerto de Guadalajara, carreras, maletas abandonadas y turistas presas del pánico que no ven el momento de abandonar el país. Olga y su familia, consiguieron salir y llegar a Texas, aunque reconoce, que aún tiembla cuando recuerda el humo y los incendios, una situación que aún no puede creer. Varias aerolíneas han cancelado vuelos. Estados Unidos recomienda a sus conciudadanos que no salgan de sus casas y la embajada española pide extremar precauciones.

La presidenta de México pide calma a un país que contiene la respiración, a la espera de ver cómo transcurre esta guerra entre los cárteles y el Gobierno y cómo los narcos luchan por ocupar el vacío de poder, tras la caída del último gran capo.