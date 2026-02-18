Daniel Montero 18 FEB 2026 - 18:17h.

José Ángel González. Hasta anoche jefe de la Policía Nacional, y una de las caras visibles de la pandemia. Era el policía que daba la información del covid junto a Fernando Simón. Hombre de confianza del ministro Marlaska, ahora está acusado de violar a una subordinada con la que habría tenido una relación previa. Todo comenzó cuando trato de dejarle. Denuncia una violación el pasado abril y el posterior acoso y coacciones para que guardara silencio.

En público, un policía impecable. En privado, y según una subordinada, un agresor sexual. Jose Ángel Rodríguez tendrá que declarar en un juzgado el 17 de marzo para responder a una querella que dice que 23 de abril del 25 intimidó a una agente para que subiera a su casa y que allí mantuvo una conducta agresiva con violencia física e intimidación ambiental. Le bajó el pantalón y abusó de ella. Todo está grabado, dice el letrado de la víctima.

El presunto acoso tocó techo esa noche de abril, pero no terminó ahí. El mismo día le hizo 17 llamadas, después le envió mensajes que intentaban quitar importancia a los hechos.

"Estás gilipollas, borrica", le decía por whatsapp, ante el silencio de ella, un mes más tarde le proponía mejores profesionales, otro puesto, quizás para para evitar una denuncia. "Eres lo peor que me ha pasado. Ven a verme a ver qué te puedo dar", decía presuntamente el DAO ante el silencio de ella. Entonces intervino el asesor del DAO, con más propuestas de ascenso a las que ella no contestó.

Eso ocurrió a principios de julio. El día 24 de ese mes, la agente dijo a la subdirectora de Recursos Humanos que no estaba en condiciones de trabajar. desde el día 28 está de baja. Según su abogado, no denunció los hechos hasta el 9 de enero fecha de la firma de la querella.

¿Quién es el DAO y qué importancia tiene su figura en la Policía?

El DAO es el máximo cargo operativo de la policía. El que más manda de todos los que van de uniforme. Tiene una relevancia máxima en un cuerpo como el de la policía, donde hay una parte de su cometido que es específico y tiene que ser marcado siempre por especialistas en la materia. El DAO es quien decide cómo se organiza el cuerpo desde un punto de vista operativo.

¿Es un cargo de confianza del Ministerio del Interior?

De la máxima confianza. De hecho en este caso este DAO estaba ya jubilado desde hace un año y hubo que hacer un decreto, que fue muy polémico, para que pudiera seguir en el cargo. Los agentes tienen obligación de jubilarse a los 65 años y para alargar su mandato el Gobierno tomó esta medida. Por eso ahora Marlasca solo puede investigar a su número dos, que tiene abierta una investigación disciplinaria.

Marlaska dice que no sabía nada de esta denuncia. Que se enteró por la prensa. ¿Es posible?

Pues es posible, pero la cuestión es si es probable. Vamos a los datos. El caso se ha conocido por una querella en los juzgados. No se ha presentado una denuncia previa en comisaría, pero eso no significa que dentro de la Policía no supieran que algo estaba pasando. Tras el suceso (23 de abril del año pasado), lo que hizo la denunciante fue buscar asesoramiento en un punto violeta de Rivas VaciaMadrid. Eso fue el 2 de junio y ahí le asiste una psicóloga y le dan asistencia letrada. El 24 julio se pone en manos de los equipos psicológicos del propio cuerpo al manifestar que tiene problemas mentales a causa de una presunta agresión sexual y por eso está de baja. Eso son datos médicos, no disciplinarios, por lo que es posible que no fuera comunicado al Ministerio.