Noa salvó la vida de forma sorprendente y no se acuerda de casi nada.

En Caldas de Reis, Pontevedra, un árbol aplastó un coche.

En Caldas de Reis, Pontevedra, un árbol aplastó un coche. El tronco se derrumbó sobre la calzada por el viento y dentro estaba Noa, que se quedó encajada en el habitáculo, increiblemente salió ilesa. Hemos hablado con ella.

"Yo salía de clase, iba a comer con mi madre, y lo último que recuerdo es ver un árbol empezar a caer. A mí lo que me contaban los vecinos es que estuve despierta durante todo el momento del accidente y cuando me sacaron del momento también. Es algo que yo no consigo recordar aún", explica.

"Si veis las imágenes del coche me fui para atrás con el asiento y quedó el techo y el pino encima de mí. Me metí debajo del volante, si no igual cuando el techo bajó sí que podría haber sufrido algún daño más. Pero vamos yo estoy bastante bien, psicológicamente también porque no me acuerdo y no me dio tiempo a asimilarlo todo".