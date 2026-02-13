Un joven de 16 años colgado de un árbol media hora en el río Sil: "Se cayó una pelota y fue a por ella"

El joven fue rescatado tras media hora de angustia.

Desde que empezó el año, solo ha habido en Galicia 4 días sin avisos meteorológicos.

Compartir







Hoy es la borrasca Oriana la que mantiene los avisos por viento en casi todo el país, con especial intensidad en toda la costa norte. Se están viendo olas de 4 y 5 metros de altura por culpa del viento que sigue soplando con mucha fuerza. Desde que empezó el año, solo ha habido en Galicia 4 días sin avisos meteorológicos, informa Alfonso Núñez.

"Se cayó una pelota y él fue a por ella"

Y uno de los hechos que felizmente no ha acabado en tragedia la ha protagonizado un joven de 16 años. Encaramado a un árbol, se quedó atrapado en el río Sil, a la altura de O Barco: "Se cayó una pelota y él fue a por ella". Treinta minutos de tensión hasta que pudo ser rescatado.

En la costa, el viento dificultaba todo el día en A coruña hasta dar un simple paseo, informan I.López/Núñez/Galdós.

Subidos a una grúa, los operarios quitan ramas sueltas para evitar los incidentes que pueda ocasionar. Las playas siguen precintadas, pese a que la fuerza del oleaje ha disminuido durante la mañana.

En San Sebastián pasados por agua de nuevo la gente se queja de que se van a convertir en ranas. Algunos ya acostumbrados a la lluvia no dejan su hábito de paseo. "Estamos en invierno y aquí llueve".

Y otros que confían en que sea la última borrasca, aunque eso todavía esta por ver.