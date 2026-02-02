Lidia Camón 02 FEB 2026 - 15:45h.

Dentro de muy poco las máquinas de vending dejarán de vender bollería industrial.

Alimentos de temporada en máquinas de vending en Pontevedra: “Trabajamos con productos de kilómetro cero"

Dentro de muy poco las máquinas de vending dejarán de vender bolleria industrial. Es uno de los grandes objetivos del Ministerio de Consumo que está a punto de aprobar el decreto. A partir de ese momento las máquinas de centros públicos y centros privados como hospitales o residencias -no todas las máquinas- tendrán que ofrecer productos naturales, bebidas sin azúcar y snacks de menos de 200 calorias.

Es decir: fruta y hortalizas frescas, frutos secos no fritos y con bajo contenido en sal, panes integrales, sándwiches con vegetales, productos lácteos. Y deben situarse en las filas centrales

Y, ¿qué pasa con el café?? Al pedirlo saldrá por defecto sin azúcar y si queremos ponerle sólo nos va a dejar 5 gramos. Para hacernos una idea, un sobrecito de café en cualquier cafetería suele contener 8 gramos. Y eso será polémico, informan Sara García y Adriana Seara.

La pausa del café: con o sin azúcar

La pausa para el café sigue siendo un ritual, pero lo que nos divide es cómo tomarlo. Y eso es lo que quiere el Gobierno, que los cafés que nos sirven este tipo de máquinas no ofrezcan el azúcar de forma automática. “Me parece bien. Así, además cada uno decide lo que quiere”, dicen algunos usuarios. “La medida no va a cambiar lo que quiere la gente. Pero está bien que por defecto te lo den sin azúcar”, dicen otros. Una medida que muchos cafeteros consideran una intromisión en sus hábitos diarios. “Estoy en contra porque yo soy fan del azúcar en el café”.

En hospitales y residencias las máquinas ya lo ofrecen sin ningún tipo de endulzante. “Yo lo veo bien porque te puede beneficiar a la salud”

YY ese límite llegará ahora también a museos, centros deportivos y bibliotecas donde pasan horas miles de estudiantes.

Ami López, nutricionista, explica que la medida es coherente: "Como un azucarillo son 8 gramos y el límite se va a reducir por dispensación a cinco gramos, ya estaríamos contribuyendo a no superar el límite diario de 25 gramos que recomienda la OMS”.

En algunos lugares, incluso gimnasios ya toman café que, por defecto, se sirve amargo.

Francisco CorteGoso, director general de Maís que Agua: “Lo que preferimos es que lo sirva sin azúcar y que la gente en función de sus gustos, le eche el azúcar que quiera”.

Una forma de aprender a disfrutar del auténtico sabor del café de una manera más saludable.