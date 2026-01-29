¿Cuántas denominaciones de origen de vinos hay en España?

La respuesta a cuántas DO hay en España no es tan sencilla como un solo número, porque depende de qué categorías se incluyan y qué sistema de clasificación se adopte

España es una de las grandes potencias del vino mundial, tanto por la extensión de sus viñedos como por la diversidad de sus regiones y estilos vinícolas. Un elemento clave del sistema vitivinícola español es el de las Denominaciones de Origen (DO) y sus equivalentes europeos Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), que certifican la calidad, origen geográfico y características singulares de los vinos elaborados dentro de un territorio concreto y bajo reglas específicas de producción.

Pero, ¿cuántas denominaciones de origen existen realmente en España? La respuesta no es tan sencilla como un solo número, porque depende de qué categorías se incluyan y qué sistema de clasificación se adopte.

Denominaciones de Origen Protegidas: un sistema amplio y diverso

España cuenta con cerca de 96 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de vino. Es el sello de calidad más reconocible para el vino español. Estos sellos no solo identifican geografía, sino que aseguran que las uvas proceden de esa área específica, el proceso de elaboración sigue normas controladas y el producto mantiene características ligadas a su origen. Este total incluye distintos tipos dentro de la categoría de DOP, como:

Denominaciones de Origen (DO) : las más habituales y numerosas.

: las más habituales y numerosas. Denominaciones de Origen Calificadas (DOCa) : un nivel superior de reconocimiento otorgado solo a regiones con calidad y tradición extremadamente consistentes.

: un nivel superior de reconocimiento otorgado solo a regiones con calidad y tradición extremadamente consistentes. Vinos de Pago (VP) y Vinos de Calidad con Indicación Geográfica (VC), que también forman parte de las denominaciones reconocidas dentro del sistema DOP y que certifican características especiales de los vinos.

En total, según estos registros, existen 96 DOP de vino en España, de los cuales 67 corresponden a Denominaciones de Origen estándar, 2 son Denominaciones de Origen Calificadas, 19 son Vinos de Pago y 8 tienen la categoría de Vinos de Calidad con Indicación Geográfica.

Cuando se amplía el enfoque para incluir todas las formas de certificación geográfica de vinos en España, los números varían un poco. De esta forma, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, en 2025 España cuenta con 105 Denominaciones de Origen Protegidas de vinos (DOP) y 43 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), lo que suma 148 sellos de calidad en total relacionados con vinos en distintas categorías.

Las Denominaciones de Origen Calificadas (DOCa): historia y prestigio

Dentro de ese conjunto, hay una distinción especial que merece atención: las Denominaciones de Origen Calificadas (DOCa). Este reconocimiento es más exigente que una DO normal y solo se otorga a regiones con una trayectoria histórica de calidad controlada y constante.

España tiene solo dos DOCa:

Rioja : la región pionera y más conocida, con una historia de viticultura centenaria y una enorme presencia internacional.

: la región pionera y más conocida, con una historia de viticultura centenaria y una enorme presencia internacional. Priorat (DOQ en catalán): otra zona de renombre, famosa por sus vinos intensos y de gran estructura, ubicada en Tarragona.

Es importante notar que estas dos DOCa destacan por un nivel de exigencia suplementario en calidad, control de producción y reconocimiento internacional, muy por encima de las DO convencionales.

La riqueza vitivinícola de España en contexto

La amplia red de denominaciones explica por qué España es uno de los líderes mundiales en producción vinícola, con regiones tan diversas como:

Rías Baixas (Galicia) : famosa por sus vinos blancos de Albariño.

: famosa por sus vinos blancos de Albariño. Ribera del Duero (Castilla y León) : con tintos potentes y valor económico notable.

: con tintos potentes y valor económico notable. La Mancha : una de las zonas de producción más extensas.

: una de las zonas de producción más extensas. Jerez‑Xérès‑Sherry (Andalucía): cuna de los vinos generosos de Jerez.

Además, cada una de las 17 comunidades autónomas tiene al menos una denominación reconocida, lo que refleja la enorme diversidad y tradición vinícola de España.

Con todo esto, queda claro que responder a la pregunta “¿cuántas denominaciones de origen hay en España?” exige matices. Bajo la clasificación de Denominación de Origen Protegida (DOP), España cuenta con aproximadamente 96 denominaciones de vino, distribuidas entre DO, DOCa, VP y VC. Si se consideran todos los sellos de calidad vitivinícola registrados oficialmente (incluidas IGP y otras certificaciones), el número total se eleva a más de 140 regiones y designaciones relacionadas con el vino español. Esta rica complejidad no solo es un orgullo cultural, sino también una garantía de que, detrás de cada botella con denominación, hay una historia de terruño, tradición y calidad que merece ser explorada.