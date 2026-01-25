La víctima estaba incluida desde el pasado mes de octubre en el sistema de seguimiento policial VioGen

Llegó a impedir que la mujer acudiera a terapia psicológica junto a su hijo ya que consideraba que el psicólogo era demasiado "atractivo"

Alhaurín el GrandeEl municipio malagueño de Alhaurín el Grande ha decretado para este próximo lunes 26 de enero un día de luto oficial tras el asesinato de una mujer de 33 años, presuntamente a manos de su expareja. El crimen ocurría este sábado 24 de enero delante de los tres hijos de la víctima, todos ellos menores de edad.

Según se ha podido conocer, el hombre la acuchilló hasta causarle la muerte. Algunos residentes aseguran que escucharon los gritos de auxilio de la mujer, aunque no pudieron hacer nada para evitar el desenlace. La conmoción y la indignación son hoy generalizadas en la localidad malagueña.

La violencia machista que ejercía el detenido con la víctima mortal de este brutal crimen

Los vecinos sostienen que se trataba de una “muerte anunciada”. La víctima estaba incluida desde el pasado mes de octubre en el sistema de seguimiento policial VioGen. A pesar de ello, denuncian que el agresor incumplía de forma reiterada la orden de alejamiento que tenía en vigor.

Según los testimonios que ha podido recoger Beatriz Simó, reportera de 'Noticias Cuatro', el hombre acosaba, amenazaba y la vigilaba de manera constante desde un coche con el motor encendido.

El comportamiento del hombre era descrito como obsesivo. Incluso, aseguran, llegó a impedir que la mujer acudiera a terapia psicológica junto a su hijo ya que consideraba que el psicólogo era demasiado "atractivo".

Además, se ha podido conocer que el presunto agresor había salido recientemente de un centro de desintoxicación.

El sábado 24 de enero, como cada día, el detenido acudió a su puesto de trabajo, aunque lo abandonó antes de tiempo. Según la investigación, lo hizo con la intención de cometer el crimen. El detenido pasará mañana a disposición judicial.