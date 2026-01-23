5 viajes muy baratos perfectos para hacer a principios de 2026

Existen opciones tanto para quienes buscan clima cálido como para los que prefieren ciudad, cultura o experiencias diferentes

La cuesta de enero: ¿qué es y cómo se supera con éxito?

El principio de año suele ser uno de los momentos más baratos del año para viajar a ciertos destinos. Después del aluvión de gastos de Navidad, son muchas las aerolíneas y cadenas hoteleras que bajan precios para atraer a los viajeros que buscan aliviar la cuesta de enero. Además, al ser temporada baja en muchos destinos, los precios de vuelos y alojamientos tienden a desplomarse, lo que convierte al primer mes del año en la oportunidad perfecta para explorar el mundo sin vaciar la hucha.

A continuación, repasamos cinco destinos muy baratos y perfectos para viajar a principios de 2026, con opciones tanto para quienes buscan clima cálido como para los que prefieren ciudad, cultura o experiencias diferentes.

Tenerife (Islas Canarias) – Sol, playas y precios bajos

Enero en Tenerife es un clásico del viaje económico para quienes quieren escapar del invierno europeo. Las temperaturas medias rondan los 20 a 22 grados, lo que permite combinar turismo de naturaleza, playa y senderismo sin abrigos pesados.

Los vuelos a las Islas Canarias en enero suelen ser más baratos que en Navidad, y la oferta hotelera baja de precio al ser temporada baja. Además, alojarse fuera de los grandes núcleos turísticos, como Costa Adeje o Playa de las Américas, puede reducir aún más los gastos diarios. Se trata de un destino ideal para disfrutar del sol y las buenas temperaturas sin salir de Europa.

Budapest (Hungría) – Ciudad barata con encanto histórico

Una escapada urbana puede ser una de las opciones más económicas en enero. Budapest se considera como uno de los destinos más atractivos en enero con tarifas desde alrededor de 200 euros por persona para vuelo y hotel combinados si se reserva con antelación.

La capital húngara combina historia, arquitectura espectacular, termas —especialmente agradables con frío— y una oferta gastronómica que suele ser más económica que en muchas otras capitales europeas. Además, los museos y mercadillos de invierno son perfectos para un viaje cultural sin grandes gastos. Resulta ideal para quienes buscan cultura, ciudad y buenos precios en vuelos y hoteles.

Taormina (Sicilia, Italia) – Barato y con clima templado

Si quieres sol y mar sin salir de Europa, Taormina en Sicilia es otra alternativa asequible. Se pueden encontrar vuelos desde unos 50 € a esta ciudad costera italiana en enero, lo que la convierte en una escapada de invierno con clima suave (alrededor de 18–20 °C) y vistas impresionantes al mar y al Etna.

La ventaja de Sicilia es que muchos alojamientos y actividades culturales bajan de precio en enero, y el ambiente es mucho más relajado que en temporada alta. Es un destino idóneo para combinar historia, paisajes costeros y gastronomía barata.

Marrakech (Marruecos) – Exótica y asequible

Marrakech es otro destino que suele aparecer en listas de viajes baratos para 2026 gracias a una combinación de vuelos asequibles, clima templado en enero y costes diarios bajos.

Explorar los zocos, palacios y plazas de la medina puede hacerse con un presupuesto ajustado si se opta por alojamientos económicos y comida local en puestos callejeros o mercados. Además, Marrakech puede ser un punto de partida para excursiones al Atlas o al desierto por precios relativamente bajos. Es perfecta para quienes buscan cultura, colores y sabores diferentes sin gastar demasiado.

Sofía (Bulgaria) – Europa oriental barata y sorprendente

Si prefieres un destino urbano con precios muy bajos en alojamiento y comida, Sofía (la capital de Bulgaria) se destaca como uno de los lugares más económicos para viajar en enero.

La ciudad cuenta con arquitectura interesante, museos que a menudo tienen una entrada asequible, y una oferta gastronómica rica y barata. Febrero suele ser temporada baja también, lo que mantiene los precios competitivos incluso después de las Navidades. Además, desde Sofía puedes explorar otros rincones del país en tren o bus a precios muy contenidos, lo que hace que el viaje se ajuste aún más al presupuesto. Es ideal para aquellos viajeros que quieren una experiencia urbana europea con costes reducidos.

El inicio de 2026 puede ser uno de los mejores momentos para viajar barato si sabes dónde buscar y cómo planificar. Desde escapadas soleadas en Europa como Tenerife o Taormina, hasta capítulos urbanos económicos en Budapest o Sofía, hay opciones para todos los gustos sin que el presupuesto se dispare. Incluso destinos exóticos como Marrakech ofrecen experiencias culturales únicas a precios competitivos.

Con la temporada baja y las ofertas, tu próximo viaje puede ser tan emocionante como asequible: solo necesitas escoger bien y reservar con inteligencia.