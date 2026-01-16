Dos encapuchados saquearon la joyería en menos de un minuto mediante un alunizaje

En una joyería familiar de Jerez de la Frontera están desesperados porque hace un mes y medio sufrieron un atraco. Ahora, denuncian que todavía no se sabe nada, ni del botín ni de los delincuentes, y han tenido que empezar de cero, según informa Antonio Bernal.

Desamparados e impotentes. Así se sienten los encargados de una joyería de Jerez que sufrieron un robo hace ya mes y medio y aún no han capturado a los responsables. “La tienda reventada, todo vacío. Lo gordo, que era a por lo que venían, está vacío”, lamenta José Antonio Tirado, de la joyería Superjoya.

“Lo único que pido es que los cojan”, pide el dueño de la joyería

En plenas navidades y en el corazón de Jerez, dos encapuchados saquearon la joyería en menos de un minuto. Hoy, un mes y medio después, los dueños reclaman justicia: “Lo único que pido es que los cojan”. Los individuos asaltaron el establecimiento mediante un alunizaje y se hicieron con un botín de más de dos kilos y medio de oro.

“Es mucho dinero, media vida trabajando”, confiesa Tirado. “Un robo de esta magnitud en un centro de Jerez de esta categoría y que y que y que ocurra esto en el siglo 21 que estamos con los adelantos que hay, que aún no se sepa nada”, añade el dueño de la joyería. Esta familia, que sigue pagando los productos robados, reclama justicia y más recursos en una investigación que se alarga sin resultados.