No respetar las directrices marcadas por la DGT puede suponer la imposición de una multa que puede ser de hasta 200 euros

Cambios en el permiso de conducir tras la nueva Directiva europea: así te afectarán

Compartir







Para muchos conductores, tener las luces del coche encendidas de día puede parecer un exceso innecesario. Pero la realidad es que la normativa española exige hacerlo en ciertos casos, incluso cuando hay luz natural. No respetar estas directrices puede además suponer la imposición de una multa que puede ser de hasta 200 euros, aunque no te resten puntos.

Luz de día (DRL) y su papel

Desde 2011, los vehículos nuevos que se comercializan en la Unión Europea deben disponer de luces de circulación diurna (DRL, Daytime Running Lights) que se activan automáticamente al arrancar el coche. Estas luces no están pensadas para alumbrar la vía, sino para hacer que el coche sea más visible.

PUEDE INTERESARTE Qué es un coche declarado como siniestro total: las opciones que tienes y qué puedes reclamar al seguro

Para los coches anteriores al 2011, la DGT recomienda usar las luces de cruce durante el día en vías interurbanas o cuando la visibilidad pueda verse comprometida, aunque no siempre sea obligatorio.

Sin embargo, tener las luces encendidas de día no suele generar multa, salvo que se use un tipo de luz inadecuado, como sería ir con las luces largas cuando no corresponde, o no se pongan luces de cruce cuando la normativa lo exige. De esta forma, conducir sin encender el alumbrado necesario en ciertas circunstancias puede costar hasta 200 euros.

Casos en los que sí es obligatorio llevar luces encendidas durante el día

Aunque no debes ir con luces todo el tiempo, hay situaciones en las que no dejar las luces encendidas implica una infracción:

Túneles, pasos inferiores y zonas con poca luz : Aunque sea de día, al entrar en un túnel o un paso subterráneo se debe encender la luz de cruce para mejorar la visibilidad y que otros conductores te vean. Es importante ser conscientes de que no hacerlo puede ser sancionado con hasta 200€.

: Aunque sea de día, al entrar en un túnel o un paso subterráneo se debe encender la luz de cruce para mejorar la visibilidad y que otros conductores te vean. Es importante ser conscientes de que no hacerlo puede ser sancionado con hasta 200€. Carriles reversibles, adicionales o habilitados en sentido contrario : Cuando la vía tenga carriles que cambian de sentido, o se habiliten carriles contrarios al habitual, se exige luz de cruce, para diferenciar claramente los vehículos y evitar golpes frontales.

: Cuando la vía tenga carriles que cambian de sentido, o se habiliten carriles contrarios al habitual, se exige luz de cruce, para diferenciar claramente los vehículos y evitar golpes frontales. Cuando hay climatología adversa o visibilidad reducida : En casos de lluvia intensa, niebla, nieve o polvo, la visibilidad puede bajar drásticamente. En esas condiciones es obligatorio encender las luces de cruce. No hacerlo puede ser motivo de sanción.

: En casos de lluvia intensa, niebla, nieve o polvo, la visibilidad puede bajar drásticamente. En esas condiciones es obligatorio encender las luces de cruce. No hacerlo puede ser motivo de sanción. Vehículos obligados siempre: En motos y ciclomotores, el uso de luces de cruce es obligatorio incluso de día, para asegurar su visibilidad. El Adelantado informa que estos vehículos deben llevar las luces encendidas para evitar sanción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Qué tipo de luces no debes usar de día

Una de las trampas más comunes es abusar del alumbrado incorrecto. Así, usar luces largas en condiciones normales de luz puede deslumbrar a otros y es sancionable como una infracción leve con multa de hasta 100€.

Usar los faros antiniebla delanteros o traseros sin que haya niebla, lluvia intensa o visibilidad muy reducida es también sancionable. Un uso inapropiado puede implicar una multa de hasta 200€. De la misma forma, circular con luces fundidas o mal reguladas también es falta grave: no tener los faros en buen estado puede costar 200€.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Buenas prácticas para evitar problemas

Conoce tu coche : si tiene DRL, se activan automáticamente. Si no, asegúrate de encender las luces de cruce en túneles, lluvia, niebla, carriles especiales o visibilidad reducida.

: si tiene DRL, se activan automáticamente. Si no, asegúrate de encender las luces de cruce en túneles, lluvia, niebla, carriles especiales o visibilidad reducida. Evita usar luces largas o antiniebla de forma innecesaria : úsalas solo cuando la situación lo demande.

: úsalas solo cuando la situación lo demande. Revisa tu alumbrado regularmente : faros, bombillas, luz de matrícula y antiniebla.

: faros, bombillas, luz de matrícula y antiniebla. No dependas del sistema automático : aunque muchos vehículos activan luces solos, no siempre lo harán en condiciones límites.

: aunque muchos vehículos activan luces solos, no siempre lo harán en condiciones límites. Circular con luces encendidas es legal: no temas prenderlas si dudas; salvo uso incorrecto, no debe acarrear multa.

En definitiva, no hace falta tener una tormenta encima para que la luz importe. Aunque muchas luces funcionan automáticamente, la normativa exige encender las luces de cruce en túneles, condiciones adversas y carriles especiales, incluso bajo el sol. No hacerlo puede costarte 200€. Conocer estas reglas te ayuda a conducir con seguridad… y sin sobresaltos con la DGT.