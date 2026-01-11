En dicho informe del vehículo se recogen todos datos clave, como la matrícula, el número de bastidor... Y mucho más

Comprar un coche de segunda mano es una decisión que puede generar ilusión… y también incertidumbre. Una herramienta esencial para moverse en ese terreno de forma informada es el informe de un vehículo oficial del Dirección General de Tráfico. Este documento permite conocer el pasado administrativo, técnico y legal de un automóvil antes de firmar cualquier trato.

En dicho informe del vehículo se recogen todos datos clave, como la matrícula, el número de bastidor, la marca, el modelo, la fecha de primera matriculación, la potencia, las emisiones y el número de titulares anteriores. Pero quizás lo más relevante para evitar sorpresas: las cargas y limitaciones que pueda tener el coche, como embargos, precintos, procedimientos concursales o reclamaciones administrativas. Existen además distintos tipos de informes: “Reducido”, “Completo”, “Datos técnicos”, “Cargas”, etc., cada uno con un nivel de detalle y coste distintos.

¿Cómo se solicita?

El trámite es sencillo y se puede hacer en modalidad online, lo que facilita la consulta inmediata antes de comprometerse a la compra. El procedimiento consiste en acceder al apartado “Vehículos” en la web de la DGT, seleccionar “Informe de un vehículo” e introducir los datos solicitados. Los requisitos típicos incluyen tener la matrícula o el bastidor, y un sistema de identificación como certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico. El precio también es público: por ejemplo, la tasa para determinados informes puede ser del orden de 8,67€.

La compra de un vehículo de segunda mano sin informe puede dejar al comprador expuesto a problemas que no aparecen a simple vista. Desde kilometrajes manipulados hasta accidentes ocultados, pasando por cargas que inhabilitan el coche o que se convierten en responsabilidad del nuevo dueño. Según un blog del sector: “podemos encontrar desde el kilometraje registrado hasta los incidentes de accidentes previos”. De este modo, obtener el informe antes de firmar es una garantía de información que permite decidir con todos los datos sobre la mesa.

Paso a paso para solicitar el informe antes de la compra

Visita la web oficial de la DGT y accede a “Informe de un vehículo”. Identifícate mediante certificado digital, Cl@ve o DNIe. Introduce matrícula y/o número de bastidor. Elige el tipo de informe adecuado: si vas a comprar un coche, conviene el Informe completo. Realiza el pago de la tasa correspondiente y descarga el PDF. Analiza detenidamente: revisa si tiene embargos, el número de titulares, historial de ITV, baja en su momento, etc.

Interpretando los resultados

Entre las ventajas de solicitar este tipo de informe está la de encontrar información clave de cara a la compraventa y sostenibilidad del vehículo en que estamos interesados. Por ejemplo, al solicitarlo podemos conocer los siguientes detalles:

La existencia de un embargo o carga grave supone un riesgo que debería infundir al comprador la necesidad de negociar o incluso desistir.

supone un riesgo que debería infundir al comprador la necesidad de negociar o incluso desistir. Un alto número de titulares anteriores puede indicar un mal uso o continuo cambio de propietario.

anteriores puede indicar un mal uso o continuo cambio de propietario. Un kilometraje reducido respecto a la edad del vehículo puede alertar de manipulación.

respecto a la edad del vehículo puede alertar de manipulación. Si ha sido vehículo de taxi, renting u otro uso intensivo, su valor real puede estar por debajo del mercado.

El informe vehicular de la DGT es la herramienta clave para comprar un coche de segunda mano con mayor seguridad y sin sustos. Conocer su historia administrativa, técnica y legal antes de comprar es tan importante como ver el estado del motor o pedir una prueba de conducción. Solicitarlo es rápido, accesible y barato comparado con los riesgos de no hacerlo. En definitiva: cuando vas a invertir en un vehículo usado, “informarse” no es opcional, es imprescindible.