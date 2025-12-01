Los 7 mercados navideños más bonitos de Europa

La lucha por el mercadillo navideño más bonito es complicada, con muchos candidatos mereciendo tal galardón

Las luces navideñas llegan a Madrid: El gancho turístico que provoca amor y odio

Cuando llega diciembre, Europa se convierte en un auténtico espectáculo para los amantes de la Navidad, con destinos que presumen de tener el mercadillo navideño más bonito, numerosos rankings de los mejores que se actualizan cada año y encuestas donde votan decenas de miles de viajeros.

Este 2025, por ejemplo, el mercado de Gdańsk ha sido coronado “Best Christmas Market in Europe 2025” por European Best Destinations, con 92.283 votos y el récord histórico de la competición. Otra encuenta diferente, esta vez de Lonely Planet, con más de 40.000 participantes, ha elegido Colmar (Alsacia) como mejor mercadillo navideño de Europa: en la final se llevó el 72 % de los votos frente a Edimburgo.

Por si no fuera suficiente, y para añadir algo más de leña a este fuego, un ranking reciente de CNN sitúa el mercado de la Rathausplatz de Viena como “el mercado de Navidad más bonito del mundo” en 2025.

Colmar (Francia): el pueblo de cuento que arrasa en las encuestas

Colmar, en Alsacia, ha sido proclamado mejor mercadillo navideño de Europa en la encuesta de Lonely Planet mencionada antes, por delante de clásicos como Núremberg, Salzburgo o Budapest. No es casualidad: la ciudad organiza seis mercados distintos repartidos por su casco histórico, cada uno con su propio ambiente, desde el mercado gourmet de la catedral hasta la zona infantil de Petite Venise.

Durante la temporada navideña, que va desde finales de noviembre a finales de diciembre, más de 180 casetas ocupan las plazas y calles medievales, llenas de artesanía alsaciana, vinos locales y especialidades como el pain d’épices. El resultado es ese efecto “pueblo de Disney” del que hablan muchas guías de viaje… y que en fotos parece casi irreal.

Gdańsk (Polonia): el nuevo número 1 de Europa

El mercado de Gdańsk ha dado el gran golpe este año: ha ganado el título de “Best Christmas Market in Europe 2025”, según la votación de European Best Destinations, que subraya que la ciudad es “el mejor lugar para la Navidad en Europa” y que nunca antes un mercado había obtenido tantos votos.

Las casetas se despliegan en pleno centro histórico, en torno al Targ Węglowy (Mercado del Carbón) y la puerta Wyzynna, con prolongación por varias calles y patios monumentales. Guías recientes lo describen como un escenario de cuento: iluminación muy cuidada, puestos de ámbar, quesos ahumados (oscypek), pierogi humeantes y atracciones luminosas donde hacerse la foto navideña perfecta.

Budapest (Hungría): el “mejor mercado de todos los tiempos”

El Advent Feast at the Basilica, frente a la basílica de San Esteban, es ya un clásico de los rankings. Ha sido premiado cuatro veces como “Best Christmas Market in Europe” por European Best Destinations, en votaciones que reúnen a millones de usuarios. En 2024, EBD le otorgó además el título de “Best Christmas Market of All Time” en su edición especial “all stars”.

Más allá de los premios, su encanto está en la combinación de arquitectura monumental, videomapping sobre la fachada de la basílica, una pista de hielo rodeada de luces y unos 120 puestos de artesanía local y gastronomía húngara, desde el chimney cake al goulash servido en pan.

Estrasburgo (Francia): la “Capital de la Navidad”

El propio ayuntamiento de Estrasburgo presenta la ciudad, cada invierno, como “Strasbourg, Capitale de Noël”, con un dispositivo navideño que en 2025 se extiende del 26 de noviembre al 24 de diciembre. Su mercado principal, el Christkindelsmärik, es el más antiguo de Francia, activo desde 1570, y uno de los más antiguos de Europa.

Un dato muy gráfico: se hablan de más de 300 casetas repartidas por la isla histórica (Grande Île) y de un abeto de unos 30 metros de altura en la Place Kléber, considerado uno de los árboles de Navidad naturales más altos de Europa. Entre medias, canales, fachadas entramadas y una iluminación que algunos medios describen como “un auténtico decorado de cuento”.

Viena (Austria): el espectáculo de Rathausplatz

Si buscamos el adjetivo “bonito” llevado al extremo, Viena juega en otra liga. Para muchos, el mercado de Rathausplatz es “el mercado de Navidad más bonito del mundo”, destacando su “espectáculo mágico” de luces, noria infantil, pista de hielo y el famoso “Árbol de los Corazones”.

Los expertos en viajes lo describen como el mercado más popular y probablemente el más fotogénico de la ciudad, con el ayuntamiento neogótico iluminado como telón de fondo, decenas de puestos de comida y dulces, esculturas de luz y un gran calendario de Adviento. Además, Viena no se queda ahí: se contabilizan más de veinte mercados oficiales repartidos por palacios y plazas históricas.

Praga (Chequia): el mercado más fotografiado

Los mercados de Praga aparecen año tras año en las listas de los mejores de Europa. Tanto es así que el mercado de la Plaza de la Ciudad Vieja lleva diez años seguidos figurando entre los veinte mejores mercados navideños del continente , y además es el mayor y más conocido del país. También es uno de los mercados navideños más fotografiados de Europa, gracias a la combinación de árbol gigante, iglesia de Týn y casetas de madera.

La escena típica que debes repetir si lo visitas es tomar una taza de svařák (vino caliente), olor a trdelník recién hecho y un mar de luces frente al reloj astronómico.

Dresde (Alemania): donde empezó (casi) todo

Si hablamos de belleza con pedigrí histórico, el Striezelmarkt de Dresde es imbatible. La página oficial de la ciudad lo presenta como el mercado de Navidad más antiguo de Alemania, con raíces documentadas en 1434, y explica que su edición 591 vuelve a transformar la plaza del Altmarkt en un “país de las maravillas navideño” con más de 200 puestos. Muchos lo describen como el original de todos los mercadillos navideños o, como mínimo, uno de los primeros mercados propiamente navideños del mundo.

Aquí la estética la ponen las pirámides de madera gigantes, las figuras artesanales de Erzgebirge, el pan dulce Christstollen (que da nombre al mercado) y un escenario gótico-barroco difícil de igualar.

Al final, elegir el mercado navideño más bonito de Europa es casi un acto de fe (o de gusto personal). Pero si cruzas los datos de concursos oficiales, encuestas masivas y guías especializadas, estos siete destinos se repiten una y otra vez. Para un viajero español que quiera sentir que entra literalmente en una postal de Navidad, cualquiera de ellos es una apuesta segura… aunque quizá el verdadero lujo sea ir tachándolos de la lista, uno por uno, invierno tras invierno.