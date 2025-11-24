Las luces navideñas llegan a Madrid: El gancho turístico que provoca amor y odio

Antonio Valverde 24 NOV 2025 - 21:51h.

Las luces de Navidad se han encendido en Madrid este fin de semana y en otros muchos puntos de España.

Las luces de Navidad se han convertido en una 'batalla': una parte de los ciudadanos están encantados y otros hartos.

Compartir







Las luces de Navidad se han encendido en Madrid este fin de semana y en otros muchos puntos de España. Unas luces que arrastran multitudes, pero que a la vez también despiertan rechazo, por los problemas de masificación que sufren los vecinos. Es el amor y el odio a las luces navideñas.

Porque la realidad es que el estreno de las luces de Navidad se ha convertido en una batalla entre las ciudades, en una competición en la que todo tiene que ser más alto, más grande, más impresionante. No en vano se han convertido en un reclamo para el turismo, con todo lo que ello conlleva.

PUEDE INTERESARTE Vuelven las Mágicas Navidades a Madrid, el mayor parque de la Navidad de España

Las luces de Navidad se han convertido en una 'batalla'

Vigo presume de tener las mejores del planeta, Badalona de tener el árbol más alto.

Madrid intenta deslumbrar con 13 millones de bombillas, 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y trece grandes abetos que pondrán luz y color a la capital durante estas fechas. Entre las novedades destacará la iluminación de Gran Vía, reconvertida en un campo de copos de nieve en 31 arcos de 10,5 metros y 309.000 luces LED produciendo destellos en blanco frío y cálido.

Otro de los grandes reclamos de esta Navidad será la vela gigante en Nuevos Ministerios, de 12 metros y 14.500 puntos LED. Se suma este año un amanecer recreado con arcos de luz, del blanco cálido al naranja, en Goya. Grandes ángeles luminosos no podían faltar en la Navidad madrileña. La Plaza de Carlos V, Atocha, corona las fiestas con estos grandes ángeles, de 10 metros cada uno, con más de 85.000 luces LED en total.

PUEDE INTERESARTE Batalla de luces navideñas entre Madrid y Vigo: guía comparativa con todo lo que debes saber para visitar ambas

Y, sin duda, una de las grandes novedades será el gran Niño Jesús luminoso en el Puente de Ventas, de 7 metros de diámetro, sin olvidar el Nacimiento luminoso frente al Congreso de los Diputados, de 12 metros, 12 metros de alto y más de 70.000 lunes que harán efecto vidriera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El alumbrado de las luces se mantendrá de domingo a jueves de 18.00 a 00.00 horas; los viernes y sábados de 18.00 a 01.00 horas; el 7 de diciembre de 18.00 a 01.00 horas; el 24 de diciembre y 5 de enero de 18.00 a 03.00 horas y el 31 de diciembre de 18.00 a 06.00 horas.

Barcelona estrena este año más de 16 kilómetros adicionales de calles iluminadas y un despliegue reforzado de luces LED de bajo consumo, con el objetivo de consolidarse como referente europeo.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Barcelona amplía este año su red de iluminación navideña gracias al Pla Endreça, con un presupuesto que supera los 3,8 millones de euros. Las luces permanecen encendidas hasta el 6 de enero de 2026 y buscan repartir el ambiente festivo por más barrios.

Y aquí viene el dilema. Los niños solo tienes palabras bonitas para las luces navideñas: "Espectacular, guay, mágico". De ensueño hasta que hay que gestionar 46.000 personas transitando por las calles barcelonesas o 150.000 en Madrid. En Vigo muchos no pisan ya el centro. Ruidos, estercolero. Muchos creen que con tanto exceso se va a romper el globo... de las luces de Navidad.