Cómo saber si llegó la hora de achatarrar tu coche: pasos y trámites para entregarlo al desguace

A veces mantener con vida a un coche viejo se convierte en un ejercicio de nostalgia más que de lógica. Fallos mecánicos constantes, revisiones que no superan la ITV o simplemente el hecho de que lleva años cogiendo polvo en el garaje son señales claras: ha llegado el momento de decir adiós. Pero ¿cómo se hace correctamente? ¿A quién se avisa? ¿Se puede recuperar algo de dinero? Te contamos lo que debes hacer para no cometer errores cuando llega la hora de achatarrar tu coche.

La primera pregunta: ¿cuándo darlo de baja?

Según indica la Dirección General de Tráfico (DGT), se recomienda dar de baja definitiva un vehículo cuando se ha vuelto inservible, resulta antieconómico mantenerlo o ya no se va a utilizar. Esto aplica tanto a turismos como a motocicletas, furgonetas o vehículos industriales.

En palabras del propio organismo: “La baja definitiva de un vehículo implica llevarlo a un desguace autorizado, donde gestionarán la baja sin necesidad de que el titular acuda a la Jefatura”.

Solo estos Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos (CATV) pueden tramitar la baja definitiva de un coche. En estos desguaces homologados no solo se destruye el vehículo de forma segura, también se encargan el trámite telemático de baja ante Tráfico. La DGT dispone de un buscador oficial para localizar el CATV más cercano.

Los documentos que necesitas al acudir al desguace y deberás aportar son:

El permiso de circulación del vehículo

La tarjeta de la ITV, aunque esté caducada

El DNI o documento identificativo del titular

A cambio, el CATV debe entregarte dos documentos imprescindibles: el certificado de destrucción del vehículo y el justificante de baja definitiva en la DGT, ambos esenciales para evitar futuros problemas administrativos o tributarios.

Además, es importante saber que dar de baja un vehículo es gratuito si se realiza en un CATV autorizada. Algunos centros incluso ofrecen recogida a domicilio sin coste adicional. En función del estado del coche, puedes recibir una compensación económica que suele situarse entre 50 y 300 euros, si dispone de piezas en buen estado.

A esto hay que añadir que en algunas comunidades autónomas existen incentivos económicos para quienes retiren vehículos antiguos. Por ejemplo, el Plan MOVES III de Navarra permite obtener hasta 1.000 euros si se achatarran turismos con más de diez años, siempre que estén al día en ITV e impuesto de circulación y que el titular lo haya sido durante al menos un año.

¿Y si el coche ya no existe físicamente?

Puede ocurrir que un vehículo haya sido llevado a un desguace pero no se haya tramitado su baja. En ese caso, es posible solicitar la baja por inexistencia material del vehículo, siempre que:

No haya pasado ITV ni estado asegurado en los últimos 10 años

No tenga ningún precinto administrativo

Se aporte el certificado de destrucción (si tiene menos de 15 años)

Este trámite también puede gestionarse de forma digital en la sede electrónica de la DGT, usando certificado digital o Cl@ve PIN.

¿Y si quiero guardarlo, pero sin circular?

Existe una opción intermedia: la baja temporal, pensada para quienes quieren suspender el uso del coche (por avería, almacenamiento o exportación temporal). Mientras esté de baja temporal, el coche queda exento de seguro e impuesto de circulación, aunque debe seguir guardado en un espacio privado. Esta baja tiene una vigencia máxima de un año, prorrogable si se solicita antes de la expiración.

En definitiva, que achatarrar un coche no es simplemente deshacerse de él. Es un procedimiento regulado, con implicaciones administrativas, medioambientales y legales. Realizarlo correctamente no solo evita disgustos, también puede ayudarte a ahorrar dinero si aprovechas las ayudas y compensaciones disponibles.