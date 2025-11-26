El fuego casi llegó a los pacientes, que fueron sacados en camilla por unos sanitarios y personal convertidos de nuevo en héroes

Las imágenes de los momentos de tensión que se vivieron en el incendio dentro del hospital Santa Lucía de Cartagena indican que la rapidez de los sanitarios y los guardas de seguridad, así como la rápida actuación de los bomberos evitaron una gran tragedia, informan Mar Magro e Irene Fernández.

El fuego casi llegó a los pacientes, que fueron sacados en camilla por unos sanitarios y personal convertidos de nuevo en héroes. Las llamas se extendieron rápido por la fachada, y obligaron a evacuar varias plantas. Los sanitarios consiguieron poner a salvo a más de 100 pacientes, -que ya están reubicados-, para ponerles a salvo cuando las llamas ya les estaban cercando. No hay heridos.

"Se produjo una combustión total en muy poquito tiempo"

Eran las 7 y media de la mañana cuando se iniciaba el incendio en la terraza del hospital de uno de sus seis módulos y se propagó rápidamente a dos plantas y a otros tantos módulos. Y ahí es donde se detecta el primer problema que habrá que evitar si no queremos que la tragedia se consume un día. "La gente sale a fumar a las terrazas, no sé si el origen ha sido ese, pero es un problemón", confiesa José Benítez, de SATSE. A las 8 de la mañana ya no había llamas, "una combustión total en muy poquito tiempo". A las 9, el incendio se daba por extinguido. "La actuación de los compañeros ha sido impresionante", señala Benítez.

Miguel López, sargento de bomberos de Cartagena, reconoce que "era un incendio que se podía hablar complicado mucho debido a las condiciones de viento que teníamos

En cuanto a la actividad quirúrgica, se han reprogramado siete cirugías y este jueves continuará la actividad. Todos los servicios hospitalarios, excepto las plantas afectadas por el incidente, están funcionando con normalidad

Una fachada ventilada como el edificio de Campanar de Valencia

El hospital Santa Lucía de Cartagena tiene una "fachada ventilada", muy similar al edificio de barrio de Campanar de Valencia en el que murieron diez personas en 2024.

Así lo asegura el sindicato UGT, que ha instado a la comunidad de Murcia a realizar una inspección técnica para determinar si el edificio tiene deficiencias estructurales que supongan un riesgo potencial para la seguridad de usuarios y personal. UGT ha apuntado que el centro hospitalario tiene un diseño de fachada ventilada, muy similar al edificio que ardió en la Comunidad Valenciana en febrero 2024 y que produjo daños estructurales y pérdidas humanas al producirse un efecto chimenea.

Javier de Sola Caraballo, arquitecto, señala a Noticias Cuatro que ese edificio, todo apunta a que tenía una fachada ventilada porque el incendio se ha producido de una manera virulenta y vertical

Los bomberos están de acuerdo que "no es lo mismo el revestimiento de una fachada de bloque de hormigón que otras".

Otro incendio en 2015 por culpa de una colilla mal apagada

El sindicato ha recordado que no es el primer incendio que se produce en este hospital, pese a ser uno de los de más reciente construcción del Servicio Murciano de Salud, en concreto en 2011.

En agosto del 2015 se produjo otro siniestro por culpa de una colilla se propagó desde una cuarta planta y también afectó a la fachada del edificio, provocando igualmente la evacuación de pacientes de la zona. Tras ese incendio se pidió un informe técnico que, según fuentes de la Consejería de Salud, verificó que la fachada cumplía la normativa vigente en ese momento.

El hospital tiene una fachada ventilada, es decir, un muro exterior que no es parte de la estructura portante formada por paneles de aluminio. En el caso del edificio de Campanar en Valencia, que ardió en febrero de 2024 el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia (COAV), Luis Sendra, explicó que la fachada ventilada hizo "efecto chimenea" y ayudó a propagar el fuego, que se cobró la vida de diez personas.

La fachada ventilada se empezó a usar para mejorar las condiciones térmicas de frío/calor porque crea una pequeña cámara entre la fachada y el revestimiento, pero en caso de incendio puede hacer efecto chimenea y favorecer el ascenso de las llamas.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha instado al Gobierno regional a ejecutar de forma urgente un programa de actuación destinado a la retirada y sustitución de materiales inflamables en el hospital y ha pedido una auditoría de seguridad para evaluar el estado actual de las instalaciones.

Según la información de la que dispone el sindicato, la fachada del edificio del centro hospitalario podría estar construida con poliuretano, un material aislante muy utilizado en construcción, pero también altamente inflamable. Aunque se desconoce la causa exacta del incendio, el sindicato ha advertido que “el riesgo inherente a este tipo de materiales exige una respuesta inmediata”.

MC Cartagena también ha registrado una moción de urgencia instando al Pleno municipal a exigir a la alcaldesa Noelia Arroyo que "reclame formalmente al Gobierno regional la sustitución integral de la fachada del Hospital Santa Lucía, con materiales seguros y no inflamables, antes de que tengamos que lamentar una tragedia".

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han visitado el hospital y mantenido una reunión con el equipo directivo para conocer de primera mano las actuaciones llevadas a cabo.

El edificio del hospital Santa Lucía, inaugurado en 2011, se ajusta a la normativa con los permisos y autorizaciones necesarias para su construcción. En la última renovación de autorización sanitaria de mayo de 2025, el hospital Santa Lucía cumplía con las medidas de protección contra incendios y con los planes de evacuación.

Técnicos del Servicio Murciano de Salud están valorando las causas del incendio y el alcance de los daños materiales que ha generado, y se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias. También se va a reforzar la seguridad y controles para que se cumpla la normativa respecto a la prohibición de fumar en el hospital.

El PSOE murciano ha pedido al Gobierno regional que realice una auditoría urgente en este hospital con el objetivo de determinar el tipo de materiales de la fachada, si son inflamables y si cumplen con la normativa antiincendios.

Y solicitan que dicha auditoría se haga extensiva a todos los edificios públicos de la comunidad autónoma, con especial atención a infraestructuras sensibles como centros sanitarios, de personas mayores, con discapacidad o con dependencia, y centros educativos.

Podemos denuncia que la fachada es "inflamable"

La diputada autonómica en Murcia de Podemos, María Marín, ha apuntado al consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras el incendio del Hospital Santa Lucía, ya que su formación lleva tiempo alertando de que la fachada del hospital es "inflamable y este material ponía en riesgo a pacientes, trabajadores y a toda la ciudadanía". Así, Marín ha exigido "una investigación inmediata, responsabilidades políticas y técnicas y la sustitución urgente de cualquier material inflamable".

A su juicio, el incendio que se ha producido en el hospital "no es un accidente, sino la consecuencia de años de advertencias ignoradas". "Ya en febrero de 2024, tras el incendio de Campanar, en Valencia, Podemos solicitó la sustitución del material y la comparecencia del consejero. Un año después consiguieron sacar adelante una moción en la Asamblea para obligar al Gobierno regional a actuar", dice.

Sin embargo, ha explicado, durante todo este tiempo, el Gobierno regional y el consejero Pedreño "han decidido mirar hacia otro lado y hoy ha vuelto a arder lo que sabían perfectamente que podía arder y esto tiene un nombre: negligencia política". Según la diputada, "cuando un gobierno antepone el ahorro a la seguridad pública está aceptando que un hospital entero quede expuesto a un incendio como el de esta mañana".

Por otro lado, la portavoz morada ha mostrado su satisfacción porque la evacuación "haya salido bien" y ha agradecido "el trabajo ejemplar del personal sanitario y de extinción", pero advierte "que podría haber sido una tragedia y el daño está hecho". Por eso, desde Podemos han demandado "una investigación inmediata, responsabilidades políticas y técnicas y la sustitución urgente de cualquier material inflamable".

López Miras destaca la "rapidísima actuación" de bomberos y sanitarios

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado la "rapidísima actuación" de los bomberos de Cartagena y de los profesionales sanitarios del hospital Santa Lucía ante el incendio registrado este miércoles en el centro sanitario.

"Lo primero y lo más importante es la rápida actuación de todos; rapidísima actuación de los bomberos de Cartagena que se han desplazado inmediatamente y que en muy pocos minutos ya tenían controlado y extinguido el incendio", ha afirmado López Miras desde el hospital, hasta donde se ha desplazado tras conocer el suceso.

El máximo dirigente regional ha subrayado la "profesionalidad" de los trabajadores del hospital Santa Lucía, que "han evacuado en un tiempo récord" y "han seguido a la perfección todos los planes de autoprotección", evitando que hubiera que lamentar "ningún herido y ningún daño personal".

"Han evitado que la tragedia fuera mayor", ha insistido el presidente regional, quien ha detallado que el incendio, "muy aparatoso", quedó controlado "a los pocos minutos" y que ahora mismo se está reubicando a los 93 pacientes que estaban en las cuatro plantas evacuadas, 50 de ellos ya dentro del propio hospital y el resto en el hospital Virgen del Rosell. Asimismo, López Miras ha subrayado que la actividad asistencial y quirúrgica del hospital Santa Lucía "va a seguir con total normalidad", lo que considera "lo más importante" tras este suceso.