Dolor y lágrimas en Torrox: "Se ha ido una familia trabajadora que no pudo cumplir sus sueños"

Minuto de silencio en señal de luto por la muerte de cuatro miembros de una misma familia por inhalación de gas en una vivienda en Torrox.

"Se ha ido una familia trabajadora que no ha logrado cumplir su sueño"

"Se ha ido una familia trabajadora que no ha logrado cumplir su sueño". "Eran muy queridos, muy buena gente, una familia preciosa, y esto duele", "que se vaya una familia entera es un dolor muy grande", "no he ha parado de sonar el teléfono con llamadas de toda España".

El dolor en Torrox por la muerte de los cuatro integrantes de la familia Rabah, de origen marroquí, que fallecieron este martes por inhalación de gas en una vivienda se nota en el ambiente de un pueblo destruido. Pocas veces se ha visto este grado de empatía con una familia tan integrada en una comunidad. "Ayudaban a todo el mundo", informa Ana Martín para Noticias Cuatro.

De hecho, unas 300 personas han guardado este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de unos vecinos cuyos cuerpos serán trasladados a Marruecos. Se han necesitado en algunos casos ambulancias ante el shock de algunos de los asistentes.

A la concentración han acudido numerosos ciudadanos marroquíes, entre ellos varias mujeres, compañeros de instituto de los jóvenes fallecidos y Abderraman Rabah Majid, sobrino y primo de las víctimas, que ha explicado a los periodistas que el deseo de la familia es que descansen en su país, para lo que esperan aún poder gestionar el traslado. Ha lamentado esta "triste historia"; ha recordado a uno de sus primos, al quería "todo el mundo" y que "adoraba" el fútbol y las motos, y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento.

"El butano se puede llevar vidas"

Otro familiar ha explicado que están destrozados y ha deseado que sea "la última tragedia" de este tipo: "Que tengamos más cuidado y preocupación porque el butano se puede llevar vidas".

El representante de la comunidad musulmana de Torrox, Ahmed El Gharbaoui Lahlal, ha agradecido las muestras de cariño y apoyo de distintos puntos de España hacia su colectivo y los vecinos torroxeños; al pueblo de Torrox, que califica de "maravilloso", y a su alcalde, Óscar Medina.

Jamila Hayoun ha lamentado la tragedia, "que tiene completamente conmocionado a todos los vecinos de Torrox", y ha expresado que "estas desgracias, que no deberían pasar nunca, cuando te tocan tan cerca son una pesadilla".

"Era una familia trabajadora, el padre y la madre, y los hijos un ejemplo, con una vida por delante y unos sueños que no han llegado a cumplir", ha añadido, además de destacar el "profundo dolor y tristeza" que se vive en la localidad y de trasladar el pésame y condolencias a la comunidad marroquí.

Conmoción

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha resaltado que la plaza del pueblo estaba abarrotada en recuerdo de la familia Rabah, "todo el pueblo está conmocionado" y habrá tres días de luto decretados con banderas a media asta.

Ha explicado que la causa del suceso es la mala combustión, posiblemente de un calefactor, y un escape de gas de monóxido de carbono, que la Policía Científica de la Guardia Civil investiga.

Los servicios de emergencia recibieron a las 15:20 horas de este martes el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la calle Pontil, dentro del casco histórico de Torrox.

El 112 atendió una llamada de socorro que alertaba de un posible escape de gas en una vivienda y solicitaba asistencia sanitaria urgente para varias personas que se encontraban en el suelo.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de estas personas, que ya habían fallecido: el padre, Saiid, de 53 años; la madre, Saidia, de 38, y los hijos, Mohammed y Mustafá, de 19 y 17 años respectivamente.