Torrox llora la muerte de una familia entera por inhalación de gas

Decenas de personas de origen marroquí han accedido a la vivienda y un imán ha estado rezando con ellos a las puertas del inmueble

Los padres, Saidia y Saiid, llevaban alrededor de dos décadas en España y que eran "un ejemplo de integración".

Cuatro personas de una misma familia han muerto este martes por inhalación de gas en una vivienda en Torrox (Málaga). Se trata de una pareja marroquí, el padre de unos cincuenta años y la madre de unos 35, y sus dos hijos, nacidos en España, uno de 17 y otro de 19 años.

De los fallecidos, el padre era agricultor pero también trabajaba en la construcción y la madre, profesora de árabe, según han indicado fuentes próximas a la familia. El hijo pequeño, Mustafa, de 17 años, jugaba al fútbol "bastante bien" en el Club Deportivo Torrox, de lateral derecho, según confiesa un policía local que lo veía en los partidos y que explica que era "un niño muy callado". El hermano de Mustafa, Mohammed, de 19 años, también practicó este deporte y trabajó de peluquero.

Fueron los amigos de los chicos al ver que no iban a clase y los compañeros de trabajo de los padres, al constatar que no habían acudido a trabajar los que fueron a su casa. Notaron un fuerte olor a gas y sus cadáveres, informa Pepe Palacios. El hombre estaba en el salón y los jóvenes y la mujer en sus cuartos.

El Ayuntamiento de Torrox ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las 10.

Los fallecidos se han intoxicado, según las primeras pesquisas, a causa de un escape de gas por mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador.

Los servicios de emergencia han recibido a las 15:20 horas el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la calle Pontil, en la barriada que lleva el mismo nombre, dentro del casco histórico de Torrox. El 112 atendió una llamada de socorro que alertaba de un posible escape de gas en una vivienda y solicitaba asistencia sanitaria urgente para varias personas que se encontraban en el suelo.

La sala coordinadora activó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de estas personas, que ya habían fallecido.

Fuentes policiales han confirmado que la vivienda estaba cerrada y que no hay signos de deflagración en el inmueble. Los bomberos han realizado labores de comprobación de existencia de gas en la vivienda.

Gran conmoción en el pueblo

En el pueblo, núcleo de interior de este municipio costero de la Axarquía, el suceso ha causado gran conmoción. "Es muy doloroso para todos y para la familia".

Alrededor de un centenar de personas esperaban en los aledaños de la vivienda a que se produjera el levantamiento de los cadáveres, que ha tenido lugar sobre las 18:45 horas.

Una vez que se ha levantado el cordón policial, decenas de personas de origen marroquí han accedido a la vivienda y un imán ha estado rezando con ellos a las puertas del inmueble, con escenas de gran dolor entre ellos.

El portavoz de la comunidad marroquí en Torrox (Málaga) Ahmed El Gharbaoui ha indicado que "están muy tristes y afectados" por la muerte de los cuatro integrantes de una familia de esta nacionalidad en la tarde de este martes a consecuencia de un escape de gas butano en la vivienda donde habitaban.

El Gharbaoui ha declarado a los medios de comunicación que están "en shock" desde que les llegó la noticia a las 16:30 horas y que fueron unos compañeros del instituto los que los encontraron después de que los menores no fueran a clase hoy y tampoco el padre a trabajar, por lo que optaron por ir a la casa para ver qué ocurría. "En principio llamaron por el portero de la casa, pero nadie contestó, por lo que sospecharon que algo había pasado", ha apuntado el portavoz.

Ha añadido que al abrir la puerta los encontraron muertos, por lo que dieron aviso rápidamente a la Guardia Civil. También ha indicado que los fallecidos eran una buena familia muy conocida que llevaba muchos años viviendo en Torrox y ha comentado que "los niños jugaban al fútbol y la madre pertenecía a una asociación de mujeres, por lo que participaba en muchas actividades".

Además, ha apuntado, daba clases de español a los niños y a la mujeres, y el marido trabajaba en la construcción y vendía en los mercados. El hijo mayor tenía una peluquería.

Ahmed El Gharbaoui ha destacado que los niños nacieron en España y los padres provienen de una zona cercana a Casablanca, en Marruecos, por lo que el funeral se celebrará en Torrox en los próximos días y desconoce donde será el entierro.