Monistrol de CaldersLa presencia de la cultura china sigue creciendo en España, y un claro ejemplo de ello es el innovador proyecto que se llevará a cabo en Monistrol de Calders, un pequeño pueblo de Barcelona de apenas 800 habitantes. En este pintoresco lugar, rodeado por la naturaleza, se construirá el primer cementerio Feng shui de España, un espacio funerario adaptado a las costumbres de la cultura china. Además, será el segundo de este tipo en Europa.

Según Arturo Arguelaguer, alcalde de Monistrol de Calders, el cementerio tendrá la capacidad de albergar unas 80.000 sepulturas. Este terreno de 60 hectáreas, que cumple con los principios del Feng shui, está diseñado para ofrecer un entorno ideal para los rituales funerarios chinos: lejos del núcleo urbano, rodeado de montañas y cerca del agua. De acuerdo con la práctica del Feng shui, estos factores son esenciales para garantizar que el descanso de los difuntos les proporcione una vida después de la muerte más serena.

Un proyecto que aportará 40.000 euros anuales al pueblo

Miriam Díaz, de la Asociación Hispánica de Estudios de China, explica que el proceso de entierro, especialmente la dirección en que se realiza, es fundamental para asegurar el bienestar del fallecido en su vida después de la muerte. Para los chinos, es muy importante que sus ritos funerarios sean observados con precisión.

El proyecto ha sido impulsado por empresarios chinos con el compromiso de aportar hasta 40.000 euros anuales al pueblo, además de beneficios laborales para los residentes del mismo, tanto en la construcción del cementerio como en su posterior mantenimiento.

Este esfuerzo contribuirá a dar vida a Monistrol de Calders, según algunos residentes locales. "Este pueblo está un poco muerto", señala una ciudadana, "pero el cementerio dará vida al pueblo". Otra residente opina: "Estamos muy contentos, esperándolos con los brazos abiertos".

Este cementerio será un símbolo de respeto hacia la cultura y espiritualidad de la comunidad china, que ya supera los 200.000 habitantes en España.