El cementerio de Teresa, el más pequeño de España: historia de un amor prohibido

El cura no la quiso enterrar porque no se casó por la iglesia, pero el pueblo le hizo su propio cementerio.

Hace más de 100 años Teresa se enamoró de su primo Sisco: se tuvieron que casar por lo civil.

Compartir







El amor, la muerte y la solidaridad de todo un pueblo se dan la mano en una pequeña localidad del valle de Arán, en Bausén. Allí se encuentra el cementerio de Teresa. Un recinto creado solo para ella. Para darle el descanso que la iglesia le negaba por amar a quien amó.

Hace más de 100 años Teresa se enamoró de su primo Sisco. Querían formalizar su relación y le pidi�ó matrimonio. Al estar unidos por lazos familiares casarse por la iglesia no era nada fácil. Necesitaban un permiso del obispado. No podían pagarlo y no lo consiguieron. Así que decidieron casarse por lo civil.

PUEDE INTERESARTE Las imágenes del derrumbe parcial de una torre medieval de Roma

El cura no la quiso enterrar porque no se casó por la Iglesia

Tuvieron dos hijos y una vida feliz hasta que Teresa murió de una pulmonía con 33 años. "El cura dijo que no la iba a enterrar en el cementerio católico porque no estaba casada por la iglesia". Pero eso no fue un impedimento porque "entonces todo el pueblo se unió y construyeron el cementerio de Teresa, el más pequeño de España".

Un espacio de 100 metros cuadrados dedicado a darle un lugar de descanso eterno como a todos los demás. Un acto de unión y solidaridad por parte de todos sus vecinos.

PUEDE INTERESARTE El revisor: el héroe del apuñalamiento en el tren de Londres

Al estallar la Guerra Civil, su marido huyó a Francia junto a sus hijos y no pudieron ser enterrados juntos. A día de hoy el cementerio es considerado bien cultural local por el gobierno regional de Aran. Teresa deja aquí su legado bajo una bonita frase que siempre recordará su historia de amor.