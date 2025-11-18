La policía ha detenido a un hombre por el presunto asesinato de su pareja en la pedanía murciana de San José de la Montaña.

El detenido dijo que llegó a casa con las bolsas de la compra y que encontró a Milagros, su mujer, de 50 años, muerta.

La policía ha detenido a un hombre por el presunto asesinato de su pareja en la pedanía murciana de San José de la Montaña. El hombre tenia varias denuncias previas por malos tratos, informa Mar Magro.

Según han informado fuentes de la delegación del Gobierno en Murcia, los agentes hallaron anoche a la mujer muerta en una vivienda de San José de la Montaña.

La Policía detuvo a su pareja, que cuenta con denuncias previas por malos tratos en 2008, 2017 y 2018, aunque en la actualidad no existía ninguna orden de alejamiento.

De confirmarse, sería la tercera mujer asesinada por violencia de género en la Región de Murcia este año y la número 39 en toda España, lo que elevaría a 1.334 la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.