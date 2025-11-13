Se trata de vehículos que mezclan, al mismo tiempo, turismo y vehículo de mercancías

Coche con remolque: la velocidad permitida no siempre es la misma y la DGT castiga con multa y puntos

Seguro que recuerdas haber visto alguna pick‐up en una película americana. Se trata de uno de esos vehículos “híbridos” que todavía son legales, mezclando al mismo tiempo turismo y vehículo de mercancías. En España durante años se han aplicado a estos normativas más parecidas a las de un camión, incluyendo una velocidad máxima de 90 km/h, limitaciones de adelantamiento, etc., pero ese régimen cambió con la Instrucción 17/TV‑97 de la DGT.

La base legal: ¿Qué es una pick‐up?

El Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998) clasifica el pick‐up como “vehículo cuya masa máxima no es superior a 3.500 kg, en el que las plazas de asiento y la zona de carga no están situadas en un compartimento único”, es decir, tiene una cabina aparte de la caja de carga.

Esa Instrucción ha establecido que ciertas pick‐up que cumplan una serie de condiciones, como una MMA ≤ 3.500 kg, altura máxima de 2 m y tener la zona de carga no integrada, pasan a estar sometidas a las mismas normas de circulación que los turismos en aspectos como velocidad, adelantamientos, uso de carriles o normas de vialidad invernal.

En concreto, con la Instrucción se suprime el límite administrativo de 90 km/h que hasta entonces se aplicaba como “camión” en autopistas/autovías para los pick‑up, de modo que estos pueden circular a la velocidad máxima permitida para turismos en esas vías.

No obstante, algunos aspectos no cambian: en materias fiscales, tasas o inspección técnica (ITV), muchas pick‑up siguen siendo tratadas como vehículos industriales, aunque ya circulen regidos por la normativa de turismos.

Normas de turismo que ahora aplican a las pick-up

Cuando tu pick‑up cumple los requisitos de la Instrucción 17/TV‑97 debe obedecer normas como:

Límites de velocidad propios del turismo : podrá alcanzar los límites máximos de autopistas/autovías (en lugar del límite de 90 km/h de los camiones).

: podrá alcanzar los límites máximos de autopistas/autovías (en lugar del límite de 90 km/h de los camiones). Adelantamientos y uso de carriles : ya no estará sujeto a limitaciones propias de vehículos de mercancías en la circulación.

: ya no estará sujeto a limitaciones propias de vehículos de mercancías en la circulación. Normas de vialidad invernal, restricciones de carril VAO, etc.: se aplicarán como turismo más que como camión.

Circunstancias en que debe seguir reglas de camión

Aun con la Instrucción, hay situaciones en que una pick‑up puede volver a ser tratado como camión:

Si no cumple los requisitos técnicos : por ejemplo, si tiene una MMA superior a 3.500 kg, o si su altura total supera los 2 metros, o si la zona de carga está integrada con la cabina. En ese caso, no aplica la exención y sigue bajo normativa de camiones.

: por ejemplo, si tiene una MMA superior a 3.500 kg, o si su altura total supera los 2 metros, o si la zona de carga está integrada con la cabina. En ese caso, no aplica la exención y sigue bajo normativa de camiones. En aspectos fiscales, ITV e impuestos industriales : aunque circule como turismo, algunas pick‑up siguen sujetas a la categoría industrial o de vehículo de mercancías para efectos de tasas, revisiones técnicas o particularidades tributarias.

: aunque circule como turismo, algunas pick‑up siguen sujetas a la categoría industrial o de vehículo de mercancías para efectos de tasas, revisiones técnicas o particularidades tributarias. Cuando transportas carga sobresaliente o volumen que exceda límites de carga para turismos : en esos casos entra en juego la normativa de mercancías (cómo señalizar carga, límites de sobresaliente, sujeción) igual que los camiones o vehículos de transporte de bienes.

: en esos casos entra en juego la normativa de mercancías (cómo señalizar carga, límites de sobresaliente, sujeción) igual que los camiones o vehículos de transporte de bienes. En el transporte de personas en la caja de carga: la normativa prohíbe transportar personas en lugares no acondicionados para ello (Artículo 10 del Reglamento General de Circulación). Y en el caso de pick‑ups, llevar personas en la zona de carga es ilícito y sancionable.

En definitiva, gracias a la Instrucción 17/TV‑97, las pick‑up que cumplan ciertos requisitos dejan de estar sujetas a muchas normas de camión y pasan a regirse como turismos en el tráfico diario (velocidad, adelantamientos, uso de carriles). Pero ese “trato como turismo” no es automático ni aplica a todos los aspectos: carga, tasas, ITV o transporte de personas en la caja pueden volver a la normativa de camión. Conocer esas diferencias te protege frente a multas inesperadas.