Circular por las carreteras españolas con un remolque puede parecer en un primer momento una operación sencilla, pero no lo es tanto cuando se trata de respetar las normas de tráfico. Las velocidades máximas permitidas cambian significativamente respecto a las vigentes para los turismos convencionales, y el desconocimiento de estos límites no exime de su cumplimiento, como ocurre con cualquier normativa de seguridad vial vigente. Además, y como no podía ser de otra forma, la Dirección General de Tráfico (DGT) contempla sanciones económicas e incluso la pérdida de puntos del carné para quienes los infringen.

Normativa general de velocidad para vehículos con remolque

Según la DGT, los vehículos que arrastran un remolque tienen limitaciones específicas de velocidad. En autopistas y autovías, la velocidad máxima permitida es de 90 km/h si se trata de un remolque ligero de hasta 750 kg de masa máxima autorizada, y de 80 km/h para remolques pesados, que son los de más de 750 kg MMA. En carreteras convencionales, el límite se reduce a 80 km/h para remolques ligeros y 70 km/h para los pesados.

Estas restricciones se deben principalmente a cuestiones de seguridad: un vehículo con remolque requiere de una mayor distancia de frenado y tiene una maniobrabilidad reducida en todas las situaciones, pero especialmente al realizar maniobras de emergencia o con viento lateral. También existe un mayor riesgo de balanceo o vuelco si se circula a velocidades elevadas.

Además, la normativa establece que en vías urbanas, aunque se aplican los límites generales, que recordamos que son de 20 km/h en calles de plataforma única, 30 km/h en vías de un único carril por sentido, y 50 km/h en vías de dos o más carriles, el conductor debe extremar la precaución al circular con remolque debido al entorno más complejo.

Multas y pérdida de puntos: lo que dice la DGT

No respetar los límites de velocidad cuando se conduce un coche con remolque puede acarrear sanciones considerables. La DGT contempla multas desde 100 hasta 600 euros, dependiendo de cuanto nos pasemos del límite permitido de velocidad máxima. Además, a partir de los 20km/h de exceso, la infracción también conlleva la pérdida de puntos del carné de conducir. Tanto es así que la multa por circular en autovía a 110 km/h en lugar de ir a los 90 km/h reglamentarios sería de 100 euros y sin detracción de puntos, pero si vamos a 111 km/h ya sería la multa de 300 euros y supondría la pérdida de dos puntos.

Si el exceso de velocidad es grave, por ejemplo de 30 a 50 km/h en autovía, la sanción podría ascender a 500 euros y la pérdida de dos a seis puntos. En casos extremos, el exceso de velocidad puede considerarse delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379 del Código Penal, además de una sanción de hasta 600 euros y retirada de seis puntos.

La DGT también recuerda que muchos radares no discriminan entre vehículos con o sin remolque, por lo que el conductor tiene el deber de ser plenamente consciente del tipo de vehículo que maneja y sus limitaciones específicas. La responsabilidad es del conductor, y el argumento de que “no sabía el límite” no tiene validez legal.

Consejos prácticos para evitar sanciones con el remolque

Revisar el tipo de remolque : Antes de iniciar cualquier viaje, es fundamental conocer si se trata de un remolque ligero o pesado. Esto determinará los límites de velocidad y las necesidades de documentación (por ejemplo, si se necesita el permiso B+E).

: Antes de iniciar cualquier viaje, es fundamental conocer si se trata de un remolque ligero o pesado. Esto determinará los límites de velocidad y las necesidades de documentación (por ejemplo, si se necesita el permiso B+E). Planificar la ruta : En autopistas o autovías con curvas pronunciadas, desniveles o alta exposición al viento lateral, es especialmente importante mantener una velocidad prudente. Un simple cambio de rasante puede desestabilizar el remolque si se circula demasiado rápido.

: En autopistas o autovías con curvas pronunciadas, desniveles o alta exposición al viento lateral, es especialmente importante mantener una velocidad prudente. Un simple cambio de rasante puede desestabilizar el remolque si se circula demasiado rápido. Uso de señales luminosas y retrovisores extendidos : Asegurarse de que la señalización del remolque es visible y de utilizar espejos adecuados para ampliar el campo de visión trasera.

: Asegurarse de que la señalización del remolque es visible y de utilizar espejos adecuados para ampliar el campo de visión trasera. Formación y conducción responsable: Existen cursos específicos de conducción con remolque que enseñan técnicas útiles para el control, el frenado, la carga equilibrada o la prevención del balanceo. En España, aunque no son obligatorios más allá de los permisos exigidos, pueden resultar una inversión valiosa.

Es importante ser conscientes de que conducir con remolque requiere más atención y responsabilidad que hacerlo sin él. Las velocidades máximas permitidas se reducen significativamente y saltarse esos límites no solo pone en riesgo a los ocupantes y a otros usuarios de la vía, sino que puede derivar en sanciones graves. La DGT está incrementando la vigilancia sobre este tipo de infracciones, por lo que la mejor recomendación sigue siendo la misma: conoce la normativa y conduce con prudencia.