¿Puedes llevar cosas sobresaliendo del maletero? Medidas permitidas y cómo evitar la sanción

Un 10% de la longitud del coche es lo máximo permitido: descubre qué otras medidas necesitas saber para evitar multas

¿Qué margen de error tiene el radar del helicóptero de la DGT?

Transportar objetos que sobresalen por el maletero del coche no es solo una cuestión de practicidad: es también un terreno delicado en el que existen unos límites precisos y sanciones claras en caso de sobrepasarlos. En un país donde cada verano es habitual encontrarse con imágenes de vehículos cargados hasta lo imposible, conviene conocer con exactitud qué está permitido y qué no, y poder evitar así que una mudanza improvisada termine en sanción o, peor, en accidente.

Cuánto puede sobresalir la carga

El Reglamento General de Circulación, en su artículo 15, regula con precisión los márgenes legales para transportar carga que sobresalga por la parte posterior del vehículo. Y la clave está en la distinción entre carga divisible y carga indivisible.

La carga divisible, como sería el caso de cajas, maletas o bolsas, no puede sobresalir más del 10% de la longitud del coche. En cambio, si se trata de una carga indivisible (siendo el caso de una tabla, una escalera o una viga), el margen se amplía hasta un 15%. Esta diferencia no es baladí, ya que si excedes esos porcentajes, podrías estar incurriendo en una infracción grave, aunque hayas atado el objeto con celo y buena intención.

Además, la carga nunca puede sobresalir por los laterales en vehículos ligeros como turismos particulares. En furgonetas, camiones o remolques sí se permiten ciertas salientes laterales, pero siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley de Seguridad Vial y el Real Decreto 2822/1998.

Señalizar correctamente no es opcional

Una de las medidas más desconocidas, y a la vez más importantes, es el uso de la señal V-20, un panel reflectante de 50 × 50 cm con franjas diagonales rojas y blancas. Esta placa debe colocarse en la parte final de la carga sobresaliente, en posición perpendicular al eje del vehículo.

Si la carga ocupa todo el ancho del coche, se deben instalar dos señales V-20, en los extremos, formando una especie de “V” invertida. Además, cuando se circule de noche o con baja visibilidad, será obligatorio acompañar la señalización con una luz roja trasera, claramente visible desde los vehículos que circulen detrás.

No colocar la señal V-20 correctamente puede suponer una multa de 80 euros, pero si además se considera que la carga pone en riesgo la seguridad vial, puede elevarse a 200 euros y acarrear incluso la pérdida de puntos del carné.

Cómo asegurar la carga

Cumplir con las medidas no basta si la carga va suelta, mal anclada o sin equilibrio. Según estudios realizados, un bulto de 20 kg puede convertirse en un proyectil de media tonelada si se produce una colisión a 50 km/h. Es el conocido “efecto elefante”, y ocurre con mayor frecuencia de la que se cree.

Para evitarlo conviene adoptar una serie de costumbres y prácticas:

Utilizar cintas de sujeción homologadas.

Nunca apoyar carga suelta en los asientos traseros sin protección.

Distribuir el peso cerca del centro del vehículo, sin sobrecargar un solo eje.

Evitar que sobresalga por la luneta trasera o impida la visibilidad de los retrovisores.

Si la carga tapa la matrícula o los faros, estás obligado a colocar luces auxiliares y una matrícula supletoria. De no hacerlo, se considera infracción grave: la sanción es de 200 euros.

La multa puede ser lo de menos

Más allá del castigo económico, transportar de forma incorrecta carga que sobresale puede suponer un riesgo para ti y para el resto de conductores. Las estadísticas de accidentes provocados por objetos mal sujetos siguen siendo relevantes, sobre todo en temporadas como las vacaciones de verano o las mudanzas urbanas.

Además, si la carga cae del vehículo y causa daños a otros usuarios de la vía, el conductor puede enfrentarse a responsabilidad civil e incluso penal, aunque haya seguido algunos pasos de forma correcta. En ese caso, la sanción puede ir mucho más allá de una simple multa: hablamos de indemnizaciones, pérdida de puntos e inhabilitación para conducir.

Llevar objetos sobresaliendo del maletero no es ilegal per se, pero hacerlo mal es un riesgo real, sancionable y, a menudo, evitable. Conocer y respetar las medidas permitidas, señalizar adecuadamente y asegurar bien la carga no es solo una muestra de civismo: es una obligación legal. Porque la carretera no perdona la improvisación, y lo que empieza como una simple mudanza puede acabar en tragedia.