Elías Valiña, el cura que revivió el Camino de Santiago con una flecha amarilla

Aser Álvarez, director del documental 'Elías Valiña, el inventor de las flechas amarillas' lo considera "un visionario".

En el momento de su muerte, Valiña se encontraba realizando una completa cartografía de la ruta jacobea.

Las señales amarillas que guían el Camino de Santiago con míticas. Su creador fue un párroco de O Cebreiro, Elías Valiña. En los años ochenta diseñó este símbolo para delimitar el recorrido y hacerlo más fácil para los peregrinos. Ahora, un documental recoge su obra, que pocos peregrinos conocen, aunque les sirva de guía.

Aser Álvarez, director del documental 'Elías Valiña, el inventor de las flechas amarillas' lo considera "un visionario que, cuando llega a O Cebreiro con 30 años, intenta convertir un sueño en una realidad. Ese sueño era revitalizar el camino, una tradición medieval que se había perdido y era casi intrascendente en los años 80. Elías, acompañado por su sobrino, José Manuel, se empeñó en recuperarlo y señalizarlo con flechas amarillas.

¿Por qué flechas de color amarillo?

José Manuel lo recuerda con un punto de orgullo y nostalgia. "Vamos a pintar una flecha para ayudar al peregrino en la cartografía, a mí me gustaba el amarillo y él consideró que era un tono visible", reconoce a Noticias Cuatro. Sobre la elección del color también influyeron el hecho de que en el país galo, de donde proceden un gran número de peregrinos, no había entre los colores con los que se señalizaban las rutas de senderismo el amarillo. Y también porque para la primera partida, Valiña utilizó botes de pintura que se empleaban para marcar las carreteras y que eran de este color.

José Manuel y su tío vivieron aventuras. "No era lo normal ver a un cura, de noche, en medio del monte, trabajando, pensaron que no era normal y lo detuvieron. ¿Qué está usted haciendo? Estoy preparando una invasión", dijo. Y lo logró, "porque se refería a una invasión de peregrinos", dice José Manuel satisfecho del legado.

La historia de Elías

Elías estudió a lo largo de su vida la historia del Camino de Santiago –le dedicó su tesis doctoral, leída en 1965 en Salamanca- y fue uno de los grandes artífices de su reactivación. Cuando Valiña comenzó a promover la vía milenaria, el llamado Camino Francés se hallaba en algunos puntos intransitable.

Por ello, se decidió a delimitar los tramos originales de la ruta jacobea y, tras convencer a alcaldes y a otros párrocos y atraer a la causa a las distintas asociaciones de amigos del Camino de Santiago, los implicó en la tarea de marcar el itinerario.

En el momento de su muerte, Valiña se encontraba realizando una completa cartografía de la ruta jacobea. Tras fallecer, retomaron el proyecto su sobrino y la escritora e historiadora londinense Laurie Dennett, enamorada de O Cebreiro y afincada en el lugar. Tras llegar a Navarra por este proyecto, pincharon una rueda en un lugar donde hace tiempo había tenido otro percance automovilístico su tío Elías. "Un hombre se nos acercó y nos dijo que la última persona que había tenido un incidente en el lugar era un cura loco".

Elías Valiña falleció en 1989 de forma prematura, a los 60 años de edad. Su sepultura se puede visitar en la basílica de Santa María la Real de O Cebreiro. Fuera del templo una estatua también rinde homenaje a este hombre pensó que marcando flechas y guiando nuevos caminos iba a hacer historia. Lo logró.