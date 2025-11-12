Vicente resiste entre rascacielos como el abuelito de 'UP': lleva 53 años en su casa

Sandra Mir 12 NOV 2025 - 17:26h.

¿Recuerdan la historia de la película 'UP', de Disney? Un anciano que resistía en su casita rodeado de rascacielos.

Es la casa donde vivió desde que se casó con su mujer, fallecida hace solo un año. "Se puso mala y en un año se fue"

¿Recuerdan la historia de la película 'UP', de Disney? Un anciano que resistía en su casita rodeado de rascacielos. Pues bien, nuestra compañera Sandra Mir ha encontrado a Vicente, que vive una historia muy parecida en uno de los barrios más caros de Madrid. Nada menos que en Las Tablas, a 6.500 euros el metro cuadrado, una de las zonas más caras de la ciudad rodeado de centros financieros, lujosas oficinas... y ahí, en medio todo, en una casa de otra época -porque realmente lo era- vive Vicente a sus 77 años. Es la única en la zona, junto con la de su hermana, que aún se mantiene en pie.

Ha recibido ofertas para irse. La última la de una mujer. Llegó con su coche y le dijo que le cambiaba su casa por la entrada de uno de estos pisos. Vicente no se lo podía creer. Con hipoteca a estas alturas de la vida.

Más aún porque su hogar está en perfecto estado y en una zona privilegiada. Es la casa familiar donde celebran todas las fiestas familiares. Y es la casa donde vivió desde que se casó con su mujer, fallecida hace solo un año. "Se puso mala y en un año se fue", recuerda. No le hace falta tener memoria para hacerlo porque la casa es un recordatorio constante de su vida y de ese amor, así que sus recuerdos están vivos en cada rincón de esa casa que no abandona.

Sí echa de menos ese barrio que ya no es. Donde la gente se conocía, se hablaba, donde los vecinos eran como una familia. Tiene en su mente donde estaba cada cosa. Su casa sigue siendo un refugio para esos recuerdos de otra vida, hasta como él dice, llegue su hora.