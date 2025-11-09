Se ha desplegado un amplio dispositivo de la Policía Nacional para poder localizar a los autores de los disparos

El agente está ingresado en estado grave y tendrá que volver a ser operado

SevillaEn Isla Mayor, en Sevilla, buscan a los autores de los disparos que hirieron gravemente a un policía nacional del Grupo de Respuesta al Crimen Organizado, en una operación en una nave donde se guardaba droga. De momento, no hay detenidos, tal y como informa en el vídeo Nerea Navarro.

La operación sigue abierta y continúa la búsqueda de los autores de los disparos. El sábado, cuando los GEO entraron en la nave, una guardería de droga, ya no había nadie. Se habían dado a la fuga.

Por eso, se ha desplegado un amplio dispositivo de la Policía Nacional para poder localizarlos.

En la nave se han intervenido más de 700 kilos de hachís y se han incautado hasta dos vehículos.

Dispararon al policía con un AK-47

El agente herido continúa en estado grave. Está en la UCI después de recibir dos disparos. Tienen que volver a intervenirle y ha perdido mucha sangre.

Supuestamente, se le disparó con un arma de guerra, con el famoso fusil AK-47. Por eso, la bala traspasó el vehículo en el que iba y el chaleco antibalas.